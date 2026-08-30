Emiliano Ancheta, de Nacional, y Gonzalo Gelini, de Peñarol, el 30 de agosto, en el Campeón del Siglo.

El carbonero jugó un discreto partido y perdió por primera vez un clásico por el campeonato uruguayo en el Campeón del Siglo.

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Peñarol perdió el clásico 1-0 ante Nacional en el Campeón del Siglo. El carbonero ya no está invicto en el Clausura y puede perder la cima de la tabla anual en esta fecha.

Como viene sucediendo, Diego Aguirre comenzó con línea de tres, pero pasó a cuatro en el fondo promediando el primer tiempo. El primer tiempo de Mauricio Lemos y el ingreso de Eric Remedi fueron lo poco destacable del encuentro aurinegro.

Washington Aguerre (5): Nada que hacer en el gol; luego estuvo sobrio en las pocas veces que lo inquietaron.

Lucas Ferreira (4): Tenía amarilla y Diego Aguirre decidió sacarlo en el entretiempo para armar la línea de cuatro sin Cabrera de lateral. Se dedicó a pelear innecesariamente con Maximiliano Silvera; tuvo algunos cierres oportunos.

Mauricio Lemos (6): Fue el mejor del primer tiempo cerrando su zona y ganando en el juego aéreo cerca del arco rival. Tuvo un par de tiros libres para su perfil, pero los remató otro compañero.

Maximiliano Olivera (5): Comenzó sufriendo a Martirena y mejoró considerablemente con línea de cuatro, para terminar redondeando un clásico sólido desde lo defensivo.

Nicolás Fernández (3): Mal partido, con trajinar en el medio pero sin lograr conectar con los atacantes ni profundizar con la pelota.

Eduardo Darias (3): Estaba con Calvo en el gol. No pudo ofrecer buenas decisiones desde la tenencia de balón.

Javier Cabrera (4): Arrancó profundizando sin terminar bien las jugadas. Cuando pasó a línea de cuatro quedó incómodo como lateral. Terminó jugando por izquierda y tuvo la más clara mano a mano ante Mejía, pero demoró en definir.

Thiago Espinosa (4): Sufrió las trepadas de Gastón Martirena a su espalda. En línea de cuatro estuvo más cómodo, con despliegue pero poca presición. Tuvo un buen cierre antes de salir.

Leonel Jaime (4): Lo marcaron bien. En la única que se soltó, asistió notable a Cabrera para generar la más clara de Peñarol.

Abel Hernández (4): Flojo partido del delantero; tuvo la más clara del primer tiempo, pero no pudo darle de lleno al cabezazo en el área chica y se le fue desviada. En el resto del partido casi no la tocó.

Matías Arezo (5): El que más buscó el gol, pero sin claridad. No lo asistieron bien, pero igual se las ingenió para inquietar.

Brian Barboza (4): Entró al lateral derecho y no tuvo un buen partido; con el rival replegado su misión fue más ofensiva y los centros que envió terminaron en las manos de Mejía.

Lucas Hernández (4): Manejó bien la pelota quieta, con mejores ejecuciones en los centros que en el único remate franco directo, que dio en la barrera.

Gonzalo Gelini (4): Picó mucho por izquierda, pero nunca pudo influir positivamente ante el bloque bajo tricolor.

Eric Remedi (6): Con pocos minutos le alcanzó para ser de lo mejor. Rompió líneas pasando hacia adelante y haciéndole llegar el balón más limpio a Jaime.

Luis Angulo (5): Generó desequilibrio pero no terminó bien las jugadas.