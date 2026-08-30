Maximiliano Silvera, de Nacional, y Leonel Jaime, de Peñarol, el 30 de agosto, en el Campeón del Siglo.

El tricolor ganó de visitante con un gran estreno de Gastón Martirena y buenos rendimientos de Francisco Calvo y Lucas Rodríguez.

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Nacional ganó el clásico de visitante 1-0 con gol de taco de Francisco Calvo. El tricolor impuso condiciones poblando la mitad de la cancha. Desde la planificación de Daniel Carreño a la ejecución de los futbolistas logró un trabajo sólido para llevarse el triunfo con justicia.

El bolso se refugió en un 4-1-4-1 sin balón y pasó al 4-3-3, sobre todo en el primer tiempo, cuando tuvo la pelota. Se sobrepuso a la salida tempranera de Maximiliano Gómez con un gran encuentro de Maximiliano Silvera.

Luis Mejía (6): En la única que no salió, casi le convierten. Salvo en esa incidencia, tuvo una tarde en la que brindó seguridad.

Emiliano Ancheta (5): Cerró su sector y corrió mucho. No tuvo claridad con el balón las pocas veces que pasó al ataque.

Sebastián Coates (5): El primer tiempo le costó, sobre todo cuando tuvo que conducir. En el segundo, en la cueva, elevó considerablemente su rendimiento.

Francisco Calvo (7): Gran estreno clásico, con gol de taco incluido. Defensivamente fue sostén en el complemento y demostró mucho temperamento para un partido de estas características.

Tomás Viera (5): Arrancó sufriendo ante alguna trepada de Javier Cabrera; con el paso de los minutos tomó confianza y fue cerrando su sector.

Lucas Rodríguez (7): De los mejores de la cancha. Estuvo en todos lados, cortó un montón de pases, hizo relevos y escalonó bárbaro a sus compañeros que referenciaron a Jaime. Se fue con amarilla en una zona de peligro inminente.

Santiago Silva (7): Gran clásico. Corrió mucho, se posicionó siempre bien y tácticamente dio soluciones. Pasó bien el balón intentando soltar a los que treparon por derecha.

Luciano Boggio (6): Hizo un despliegue tremendo y, en el primer tiempo, llegó mucho a pisar el área rival. Los metros que bajó el equipo en el segundo tiempo llevaron a que no repitiera la buena labor del inicio. Bajó la pelota en el gol de Calvo.

Gastón Martirena (7): Se puso la camiseta de sus amores y jugó con el corazón. Mientras le dio el físico fue determinante jugando como volante por derecha. Terminó acalambrado y sin fuerza para trepar.

Rodrigo Martínez (6): Marginó las subidas de Javier Cabrera y trepó rápido para desestabilizar tácticamente la línea de tres con sus posicionamientos. Sin pelota su trabajo fue muy interesante; con el balón no logró profundizar. Salió en el entretiempo.

Maximiliano Gómez (-): Salió a los 11 minutos, sentido. Fue a buscar un balón aéreo y Lucas Ferreira cayó sobre su rodilla.

Maximiliano Silvera (7): Partidazo en todos los intangibles. Corrió, luchó, bajó balones y se replegó para ayudar defensivamente sobre el final del encuentro. Cumplió con la difícil misión de que no se sintiera la baja de Gómez.

Camilo Cándido (5): Despliegue. El planteo del equipo en el segundo tiempo llevó a que tuviera pocas chances de explotar sus virtudes ofensivas.

Bruno Zuculini (5): Entró a trajinar en la mitad de la cancha y cumplió sumando pierna firme para aguantar el resultado.

Nicolás Rodríguez (5): Ingresó para pelear fresco ante los intentos de desborde de Gelini. Fue sobrio y cerró su sector.

Luciano González (5): Se sumó a la lucha de forma correcta.