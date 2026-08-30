Daniel Carreño: “Fue un mal partido que jugamos con corazón”

El entrenador de Nacional habló antes de retirarse del Campeón del Siglo tras la victoria clásica, donde dejó claro que “a partir de mañana comienza otro campeonato”.

Nacional se impuso de visitante a Peñarol, en lo que fue su primera victoria en el Campeón del Siglo por el campeonato uruguayo. Como marcaba el protocolo, la delegación tricolor se fue rápido rumbo a Los Céspedes, donde volvió a hablar con la prensa.

El único que habló en el estadio fue Daniel Carreño, quien aseguró que “fue un mal partido que jugamos con el corazón. Estos clásicos son así. Nosotros veníamos en un mal momento. Cuando me fueron a buscar a mi casa hablé de los partidos con Progreso y Peñarol. Ese era el objetivo que yo tenía: cero gol en mi arco y tratar de ganar los 6 puntos. El primer objetivo está cumplido. Si esto no pasaba, la historia iba a ser muy complicada”.

Sobre las nuevas metas puntualizó que le queda trabajar en el funcionamiento. “Los clásicos son emocionales. Ahora mi obligación es mejorar el juego de este equipo. Nacional está obligado a jugar mejor, pero ahora necesitábamos esto”, sostuvo.

El entrenador también analizó, brevemente, las claves del partido: “Los clásicos se ganan en la mitad de la cancha, me incliné por jugadores sanos desde lo físico y corredores. El gol hizo que Peñarol se viniera, nosotros nos tiramos un poco atrás. Fue un partido parecido a los de Copa Libertadores”.

El tricolor, desde la llegada de Carreño, le descontó cinco puntos a su rival de todas las horas en la proyección del torneo. Más allá de eso, el entrenador manifestó que “a partir de mañana empieza otro campeonato para nosotros. Se nos abrió el Clausura y tenemos que ganar todo lo que juguemos, no nos queda otra. No podemos dormirnos. Vamos a festejar un poco”.

Sobre la salida de Maximiliano Gómez, dijo: “Es prematuro; creo que es un esguince, pero no repitan esto, esperemos lo que digan los médicos”, y agregó: “Lo de Maximiliano Silvera fue emocionante desde todo punto de vista. No es fácil estar en su situación. En toda la semana hablé con él y nunca mostró flaquezas. Hizo un gran encuentro y desde el punto de vista emocional lo encaró muy bien”.

Nacional ganó por primera vez por torneos locales en el Campeón del Siglo, y a esto también se refirió Carreño: “Estos partidos se ponen muy hostiles. En mi época los clásicos eran neutros, en el Centenario. Hablamos mucho de eso en la semana, me gustó porque los jugadores cumplieron al pie de la letra. Con los años puede ser que este clásico quede marcado para los hinchas; nosotros todavía no lo podemos ver porque tenemos mucho para mejorar”.