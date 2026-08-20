Giorgian de Arrascaeta celebra tras ganar el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores ante Cruzeiro, el 19 de agosto, en el estadio Maracaná de Río de Janeiro.

Por Libertadores también avanzaron Platense y Palmeiras, mientras que en la Sudamericana Atlético Mineiro se metió en cuartos de final con un gol agónico.

La semana de Libertadores y Sudamericana sigue dejando clasificados a cuartos de final de los torneos continentales, con jugadores uruguayos que se destacan con las camisetas de sus clubes.

Giorgian de Arrascaeta anotó un golazo en el 2-1 de Flamengo sobre Cruzeiro. El volante ofensivo puso el primero con un gran remate cruzado que se coló en el ángulo. Samuel Lino completó la clasificación tras el empate parcial de Lucas Romero. En el local, Guillermo Varela entró a los 75 minutos mientras que Nicolás de la Cruz no fue convocado. Luciano Rodríguez ingresó a los 78 minutos en la visita. El elenco de Río de Janeiro espera por Independiente del Valle o Tolima.

Palmeiras, con solitario gol del paraguayo Gustavo Gómez, le ganó a Cerro Porteño de visitante y sacó una serie compleja tras el empate de locatario. Joaquín Piquerez fue titular y Emiliano Martínez entró sobre el final. En el elenco de Paraguay fue desde el arranque Fabricio Domínguez, que fue amonestado. Los brasileños ahora van con Liga de Quito o Mirassol.

Platense hizo historia al avanzar por primera vez a cuartos de final; igualó 0-0 con Coquimbo Unido en Chile y ganó 7-6 por penales. En la tanda convirtieron los uruguayos Nicolás Diente López y Martín Barrios para el calamar. En el local fue titular Manuel Fernández, sustituido en el complemento. El equipo dirigido por Martín Palermo chocará con Fluminense en la próxima fase.

Atlético Mineiro clasificó en la hora

Por Copa Sudamericana destacó la clasificación de Montevideo City Torque. El elenco de Marcelo Méndez enfrentará a Cienciano o Botafogo en la próxima ronda. Además, Atlético Mineiro empató 2-2 con Bragantino e hizo valer la victoria como visitante. El equipo de Red Bull se puso en ventaja en los descuentos del primer tiempo con tanto de Ramires, Mayco igualó en el complemento, pero Eduardo Sasha volvió a poner en ventaja a la visita. En la hora, Tomás Cuello puso el tanto agónico de la clasificación.

Ahora Mineiro enfrentará a Macará o Santos. En Bragantino fue titular Agustín Sant’Anna y estuvieron en el banco Guzmán Rodríguez e Ignacio Sosa, pero no ingresaron. En Colombia, por el partido de ida, Independiente Santa Fe, dirigido por Pablo Repetto, igualó 0-0 con River Plate. En los colombianos ingresó Franco Fagúndez para jugar la recta final del partido.

Se cierra la semana, ¿dónde ver los partidos y qué uruguayos juegan?

Por Libertadores, a las 19.00, Liga Universitaria de Quito de Gian Franco Allala recibe a Mirassol tras el 1-1 de la ida. Va por la pantalla principal de ESPN. El ganador va con Palmeiras.

A las 21.30, Corinthians recibe a Rosario Central tras el empate 0-0 en la ida. En el elenco brasileño estará Pedro Milans y en los argentinos Facundo Mallo. El que pase va con Estudiantes de La Plata. El partido va por la pantalla principal de ESPN, pero también se podrá ver de forma gratuita en el canal de Youtube de Telefe y en la aplicación Pluto TV.

Por Copa Sudamericana hay tres partidos. A las 19.00 Macará recibe a Santos, que ganó 2-1 en la ida. En el conjunto ecuatoriano jugarán Rodrigo Rodríguez, Santiago Etchebarne y Franco Posse, que marcó el gol en Brasil. En el elenco brasileño jugará Christian Oliva. Se verá por ESPN 4. El ganador va con Atlético Mineiro.

A la misma hora, Olimpia en Paraguay va con Vasco da Gama tras el empate 0-0 en Brasil. El locatario tendrá a Gastón Olveira y Bryan Bentaberry como titulares, y esperando su oportunidad a Sebastián Lentinelly y Faustino Barone. En la visita estará José Luis Rodríguez. El ganador va con River Plate o Independiente Santa Fe. El partido lo televisa ESPN 2.

El día se cierra a las 21.30 con el partido con más representación de jugadores uruguayos. Botafogo va con Cienciano tras el 6-1 del equipo peruano en su casa. De esta llave saldrá el rival de Torque. El encuentro se podrá ver en exclusiva por Directv y su plataforma digital DGo. Los brasileños tendrán a Mateo Ponte, Santiago Rodríguez, Lucas Monzón y Lucas Villalba. El elenco de Perú tendrá a Gonzalo Falcón, Maximiliano Amondaraín, Cristian Souza, Alejandro Hohberg y Santiago Arias.