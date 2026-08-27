Diego Aguirre sobre el clásico: “Es un partido decisivo”

El clásico ocupa la cabeza de Diego Aguirre. El entrenador de Peñarol habló este jueves en Los Aromos, a tres días del partido con Nacional por la cuarta fecha del Clausura, y dejó claro que su equipo llega al domingo con la idea de aprovechar la oportunidad para dejar a su rival lejos de todo. El partido se jugará a las 15.30 en el Campeón del Siglo. “Cada clásico es una historia. Nosotros venimos de ganar el último, pero ya quedó atrás. Es un partido decisivo: si lo ganamos, nos deja muy bien posicionados para lo que resta del año”, señaló el DT.

Con respecto al equipo, Aguirre recibió la buena noticia de que Mauricio Lemos, ausente en los dos partidos anteriores, está recuperado y “va a estar a la orden”. También podrán jugar Eric Remedi y Brian Barboza, que sumaron los 90 minutos ante Montevideo City Torque por la Copa AUF Uruguay. Sobre el sistema táctico, se ajustó a la idea clásica de no darle pistas al rival. Tampoco modificará su plan por lo que pueda hacer Nacional. “Nos preocupamos en nuestro planteamiento, sabiendo que enfrentamos a un buen equipo. Un clásico es especial y hay que estar muy fuertes mentalmente”, sostuvo. En la misma dirección, consultado sobre el cambio de entrenador, comentó que “es todo relativo. En el último clásico el favorito no éramos nosotros y terminamos ganando. Eso no tiene trascendencia”.

Entre los protagonistas de la previa está el argentino Leonel Jaime, quien jugará su primer clásico. Aguirre lo elogió, pero se cuidó de no meterle presión: “Nos ha sorprendido a todos, pero no le vamos a exigir que resuelva el partido él solo. Tenemos muy buenos jugadores para encontrar soluciones”. También confirmó que Gonzalo Gelini, defensor argentino de 19 años recién llegado de Boca Juniors, “va a ir al plantel”, pese a que todavía no pudo verlo en acción.

El DT marcó el juego aéreo como un punto fuerte de Nacional a neutralizar, evitó hablar de arbitrajes o favoritismos, y dejó la puerta abierta –sin urgencia– a algún refuerzo antes de que el próximo lunes cierre el período de pases.