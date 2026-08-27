Peñarol le ganó a Montevideo City Torque por Copa Uruguay

Peñarol le ganó con lo justo a Montevideo City Torque en el debut de ambos en la Copa AUF Uruguay. El equipo de Diego Aguirre, que ya piensa en el clásico del domingo, inicia el torneo como líder del grupo 1, igualado con Danubio, que había ganado más temprano. Eric Remedi, de cabeza tras un tiro de esquina en la mitad del segundo tiempo, le dio el triunfo al carbonero, que tuvo como figura al arquero Sebastián Britos, quien contuvo las mejores chances de los dirigidos por Marcelo Méndez.

Marcador cerrado

Como ha sido la regla en esta copa y también en ediciones anteriores, Peñarol y Torque salieron con oncenas alternativas, que rápidamente evidenciaron cierto contraste respecto de la oncena regular, sobre todo en el funcionamiento colectivo que ambos equipos, en mayor o menor medida, han ido consolidando. El ciudadano arrancó mejor con la pelota y con dominio territorial, pero sin lograr profundidad en sus ataques. Sus mejores llegadas se dieron a partir de malas entregas de Peñarol en el fondo, donde le costó salir jugando.

Ramiro Lecchini y Nahuel da Silva arrancaron bien en el ataque ciudadano. Los dos probaron con buenos tiros desde afuera después de recuperar, el primero con un zurdazo que se fue arriba y el segundo con un tiro potente que salió a las manos de Sebastián Britos, el arquero suplente carbonero, que respondió con seguridad cada vez que fue exigido. Da Silva tuvo la más clara del primer tiempo, tras un contragolpe que lo dejó solo frente a Britos; quiso romperle el arco, pero la pelota dio en el vertical.

Peñarol tuvo menos la pelota y atacó con juego directo, en velocidad, más que nada en los pies de Luis Angulo, el más destacado carbonero en la primera parte y quien generó todas las de peligro que tuvo el equipo. El colombiano levantó un murmullo de expectativa en la Ámsterdam –la tribuna más poblada en una noche de magra concurrencia– cada vez que arrancó por la zurda; un par se las jugó a Facundo Batista, que motivó dos grandes tapadas del arquero Gastón Rodríguez; otra la terminó él, con un derechazo que se fue ancho.

De cabeza

Diego Aguirre hizo dos cambios para jugar el segundo tiempo –entraron el juvenil Julio Daguer por Franco Romero y Stiven Muhlethaler por Kevin Rodríguez–, pero la dinámica del partido se mantuvo con Torque más ordenado y más solvente con la pelota.

El equipo de Méndez tuvo sus mejores minutos ofensivos en el inicio del complemento, con varias aproximaciones y una clarísima: Remedi la jugó mal en el medio, Torque recuperó y Lecchini quedó mano a mano con Britos, que le ganó la pulseada. Minutos después, el puñado de hinchas ciudadanos ubicados en la esquina de la América y la Colombes gritaron gol tras otro buen tiro de Da Silva, que rozó el palo y dio en el costado de afuera de la red.

Cuando promediaba el segundo tiempo, Peñarol no había vuelto a atacar, y Luis Angulo, que perdió las últimas que quiso desbordar, salió acalambrado. Torque estaba bien y Marcelo Méndez apenas había puesto un par de piernas frescas –entró el juvenil Facundo Martínez por Diogo Guzmán–, mientras que Aguirre buscaba reanimar el equipo con Franco González, Tomás Olase y el volante Mateo Ureta.

El juego no mejoró demasiado, pero enseguida llegó el gol. El tiro de esquina se levantó desde la derecha, y el que conectó al borde del área chica fue Remedi, cuando faltaban poco más de 15 para el final. Torque buscó, pero no encontró, y la victoria fue carbonera.