Francisco Calvo: “Es un momento muy bonito, pero no tenemos que exagerar la euforia”

Francisco Calvo, de Nacional, tras convertir el gol de su equipo, el 30 de agosto, en el Campeón del Siglo.

El costarricense habló en Los Céspedes tras la victoria y dijo que hizo “un gol muy bonito que va a quedar en la historia”.

Nacional volvió rápidamente a Los Céspedes luego del triunfo clásico en el Campeón del Siglo. Lo primero del costarricense fue con los pies en la tierra: “Nosotros nos encerramos para no escuchar las críticas porque este grupo está para grandes cosas. Es un momento muy bonito, pero no tenemos que exagerar la euforia”.

El zaguero dejó un mensaje para la hinchada tricolor: “Tengo pocas palabras, pero estoy muy feliz. Se lo merece este grupo y la hinchada que a pesar del momento en el que estamos nunca dejó de apoyarnos. De parte de todo el grupo agradecemos el banderazo. Fue increíble el apoyo que nos dieron a pesar del momento. Es impresionante”.

Sobre la incidencia clave de la tarde, dijo: “Hice un gol muy bonito que va a quedar en la historia. El mérito es de [Luciano] Boggio, que fue a pelear la primera pelota” y, entre risas, agregó que “nunca fui consciente de que había sido un taco, me salió muy natural”.

Calvo llegó a Nacional y rápidamente hubo cambio de entrenador. Sobre esto, comentó: “Le agradezco a Jorge Bava por traerme a este gran club. Él me pidió y gracias a él estoy acá. Nunca dudé en venir y soy muy feliz acá, aunque se dio el cambio de entrenador. Ya fui el primer costarricense en jugar un clásico para Nacional. Ahora quiero salir campeón”.