Liverpool empató y conservó la punta del Clausura

En el cierre del domingo, Cerro Largo y Liverpool se enfrentaron en el estadio Ubilla. En una gélida noche, arachanes y negriazules terminaron igualando 1-1. Los goles fueron de Rubén Bentancourt para la visita, al cierre del primer tiempo, y de Axel Pandiani, que empató para el local en el comienzo del complemento.

Con la unidad Liverpool mantuvo el invicto en el Clausura y continúa siendo primero, aunque no con puntaje perfecto. Cerro Largo, por su parte, tiene una curiosa marca en este torneo: empató todo lo que jugó, y siempre con resultado 1-1.

Este lunes a las 15.30 en el Parque Roberto, Racing y Albion le pondrán el punto final a la etapa. Los de Sayago tienen la chance de, ganando, pasar a Peñarol en la tabla anual, al menos hasta que el carbonero se ponga al día con el pendiente que tiene ante Montevideo City Torque.

El resto

Si hay que hablar de buen momento y de invicto, hay que hablar de Torque. Los de Marcelo Méndez se metieron entre los ocho mejores de la Sudamericana, pero además están peleando arriba en el Clausura. El sábado derrotaron 3-1 a Defensor Sporting y llegaron a los 9 puntos en 9 disputados, y además tienen un partido pendiente, por lo que podrían sumar más. El violeta –que es todo lo contrario y todavía no ha ganado en cuatro fechas– se adelantó a los 2 minutos mediante Lucas Agazzi, pero Gary Kagelmacher igualó de cabeza y Salomón Rodríguez, de penal, dio vuelta el partido. En el segundo tiempo, Esteban Obregón marcó el tercero tras una asistencia del propio Rodríguez.

Te das cuenta de que la tabla de promedios para el descenso es un invento malísimo cuando ves que Wanderers, que lucha por mantener la categoría, está quinto entre 16 equipos. ¿Justicia? Justicia sería reevaluar la manera de decretar quiénes bajan de categoría y hacer valer lo que vale el año, como en la inmensa mayoría de las ligas del mundo. Volviendo al Clausura, el bohemio se despachó con un 3-0 sobre Central Español, ahora dirigido por Antonio Pacheco. Luciano Cosentino marcó dos de los tantos, mientras que Leandro Zazpe completó el marcador, de cabeza.

Juventud, de campaña intermitente, dio uno de los golpes de la fecha al vencer 2-0 a Deportivo Maldonado en Las Piedras. Ramiro Peralta fue la figura y convirtió los dos goles: primero de cabeza, tras una gran asistencia de Gastón Pereiro, y luego de penal, sobre el cierre del primer tiempo. Antes de ese segundo tanto fue expulsado el arquero de Deportivo Maldonado, Diego Segovia, por una fuerte entrada fuera del área.

En los partidos que tuvieron que ver con el descenso, en duelo directo Progreso le ganó 1-0 a Danubio. El único gol del encuentro lo hizo Nahuel Magia López. Para los gauchos, por más que vengan últimos, fue una alegría; la franja sumó su decimotercer partido consecutivo sin ganar por el uruguayo y se hunde cada vez más. Además, Boston River y Cerro igualaron 1-1 en el Saroldi, donde el sastre ejerció la localía por esta jornada. El villero se puso en ventaja poco después de los diez minutos con Augusto Cambón, que aprovechó un rebote en el borde del área para sacar un remate rápido y preciso. Nicolás Siri empató para Boston River en el primer tiempo, luego de eludir a Yónatan Irrazábal y definir contra un palo.

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