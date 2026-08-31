Germán Pezzella tiene 35 años, recientemente se desvinculó de River Plate en el fútbol argentino y el sábado de noche llegó a Uruguay para sumarse a Peñarol. El domingo estuvo presente en el clásico en el Campeón del Siglo y en estas horas soluciona detalles para firmar su acuerdo con el carbonero.

El zaguero disputó 42 encuentros con la selección mayor albiceleste y fue campeón del Mundial de Qatar con Argentina, donde ingresó en tres cotejos: ante Polonia, frente a Países Bajos en cuartos de final y en el juego decisivo frente a Francia. Totalizó 57 minutos. Es el primer jugador que llega al fútbol uruguayo luego de haber participado en el campeonato del mundo con su país.

El anterior en llegar en condiciones similares fue Moacyr, campeón del Mundial de Suecia 1958 con Brasil. Arribó a Peñarol en 1962, procedente de River Plate, de Argentina. El surgido en Flamengo integró la nómina del primer trofeo de la selección brasileña pero no tuvo participación en el torneo. Solamente disputó 4 cotejos con la canarinha y anotó 2 goles. En el carbonero fue campeón uruguayo.

Hay un tercer jugador en consagrarse en un Mundial que pasó por el fútbol doméstico, pero en su caso lo hizo antes de levantar la copa más preciada. Mauro Germán Camoranessi nació en Tandil, Argentina, pero se nacionalizó italiano y jugó para la azzurra, siendo titular y pieza importante en la obtención del título en Alemania 2006. En 1997 jugó 6 partidos en Wanderers, y anotó un gol.

Otros campeones

Algunos campeones del Mundial llegaron a Uruguay pero en su rol de entrenadores. Sergio Checho Batista dirigió a Bella Vista en el 2000 y Daniel Alberto Passarella pasó por la selección uruguaya entre 1999 y 2001.

César Luis Menotti, que se consagró como entrenador con Argentina en 1978, dirigió a Peñarol.