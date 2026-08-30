Diego Aguirre: “Nos sentimos en falta”

Peñarol perdió con Nacional en el Campeón del Siglo, siendo la primera derrota del aurinegro ante su máximo rival por el campeonato uruguayo. El carbonero no tuvo un buen rendimiento individual ni colectivo.

Diego Aguirre habló luego del encuentro en conferencia de prensa: “No encontramos futbolísticamente las soluciones. Los jugadores se entregaron y lucharon, pero no importa nada porque el resultado es el que marca la realidad. Nos sentimos en falta, imaginábamos otra cosa. La gente apoyó de forma espectacular y no pudimos darles el triunfo”, fueron sus primeras declaraciones.

Sobre el gol recibido, el DT comentó que “es fútbol. Generalmente los partidos son equilibrados; pueden suceder estas cosas. Tuvimos la fatalidad del gol en contra, que nos afectó, y no encontramos los caminos para revertir. Se pierde una marca, también la primera y segunda pelota. Sufrimos ese córner, en un partido controlado y tranquilo. Luego nos pusimos nerviosos, nos sacó de la idea y del planteamiento. Después del gol nos quedamos sin espacios para encontrar situaciones, más allá de alguna aislada que tuvimos. Terminamos perdiendo un partido que duele mucho”.

Para el entrenador carbonero, el encuentro fue parejo. “En un partido sin demasiadas situaciones en contra, tomamos el gol y eso nos dejó sin espacios. No pudimos generar, con el rival defendiendo cerca de su área, y no pudimos hacer cosas buenas que mostramos en otros partidos”, sintetizó. Aguirre no consideró una superioridad de Nacional, declarando que “a veces los resultados se dan no necesariamente por merecimientos. Después del gol defendieron bien, se cerraron, quitaron los espacios y pudieron controlar la ventaja. Desde el principio hicieron un buen trabajo defensivo. Eso fue el mérito de ellos”.

Sobre las variantes, Aguirre explicó que “Gonzalo Gelini estaba previsto para que tuviera minutos. Además, buscamos un cambio de pierna izquierda para generar y encontrar más velocidad por afuera. Con Luis Angulo intentamos profundidad por las bandas, tirando a Jaime por adentro; Lucas Ferreira corría riesgo de una segunda amarilla. También optamos por poner a Brian Barboza en la línea de cuatro, y Eric Remedi fue para generar un poco más de fútbol. Las variantes las imaginás y las hacés para cambiar. Es difícil entrar en partidos de este tipo”

Para finalizar, habló de lo que se le viene a Peñarol. “No hay tiempo. El objetivo es ganar el campeonato y para eso hay que recuperarse rápidamente. Hay que recomponer, sufrir estas adversidades y que esto no nos afecte para lo inmediato. Tenemos que ser fuertes porque queda muchísimo por delante. Queda todo el Clausura”.