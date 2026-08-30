Mundial de remo: terminó la participación de los uruguayos con Klüver como medallista

Pasó otro Mundial de remo, esta vez en las aguas de Bosbaan, en Ámsterdam, Países Bajos. Dentro de una buena participación para los remeros uruguayos, el más destacado fue Felipe Klüver, que ganó la medalla de plata en individual masculino de peso ligero.

Bruno Cetraro cerró su participación el domingo en la prueba de la carrera individual masculina, la prueba estrella del Mundial. En la final, el uruguayo terminó en la sexta posición con 06:52.48, a 6 segundos de zona de medallas y a 17 del alemán Oliver Zeidler, que ganó el oro.

Nicole Yarzon también corrió por medallas y terminó sexta en el individual ligero femenino, pero no pudo repetir lo bueno hecho en semifinales, donde terminó con el segundo mejor tiempo de la tabla general. Esta vez frenó los relojes en 07:48.59, a 19 segundos de la ganadora Kenia Lechuga, de México.

Yarzon y Klüver compitieron en doble mixto, no clasificaron a la carrera por medallas, pero disputaron la final B, logrando el segundo lugar y, por tanto, el octavo de la clasificación general. En su última carrera clavaron los relojes en 06:31.28.

Medallero

Uruguay quedó en el puesto 16 del medallero general de los 22 países que obtuvieron preseas en el Mundial. Vale recalcar que la delegación celeste solamente estuvo compuesta por tres competidores.

El local, Países Bajos, dominó el medallero con 9 en total (4 de oro, 2 de plata y 3 de bronce), Alemania fue segundo con 3 de oro y 2 de plata, sacándole ventaja a Estados Unidos en las plateadas; los norteamericanos se tuvieron que conformar con el tercer lugar el podio, pese a tener 8 metales (3 de oro y 5 de bronce).