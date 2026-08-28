Nacional y Albion empataron sin goles por Copa AUF Uruguay

El equipo de Daniel Carreño mostró algunas mejorías, pero falló en la definición y no pudo con el equipo alternativo del pionero.

Nacional y Albion empataron sin goles en el Gran Parque Central, en el juego por la primera fecha del grupo 5 de la Copa AUF Uruguay. Con este empate, River Plate arranca como líder del grupo tras haberle ganado el miércoles a Progreso.

El equipo de Daniel Carreño hizo más méritos que el de Federico Nieves para quedarse con el resultado, pero no estuvo fino en la definición. La hinchada tricolor despidió al equipo exigiendo el triunfo clásico del domingo.

Lo mejor del tricolor

En los primeros minutos, ambos equipos se alternaron el control del balón y un juego bastante impreciso, que hicieron chato y entrecortado el arranque. Albion fue el primero en aproximarse al arco rival, con una subida de José Pepe Álvarez por la izquierda, que mandó un centro peligroso sin que nadie pudiera conectar en el área. Después, el pionero apostó a defenderse con la pelota, fiel a su idea de juego, haciéndola circular con paciencia, pero por momentos con mucho juego inocuo y horizontal, que no prosperó en elaboraciones ofensivas.

De a poco, el tricolor empezó a tomar las riendas del partido, acercándose al área rival también por la zurda, con algún arranque de Camilo Cándido y desbordes de Juan Cruz de los Santos. Cándido generó la primera de peligro para Nacional con un tiro cruzado que tenía carácter de buscapié, pero Maxi Silvera no pudo darle de taco y la pelota salió cerca del palo. Iba media hora de juego, y a partir de ahí el equipo de Carreño inclinó la cancha hacia el arco de Danilo Lerda.

A un tiro libre de Ruben Botta que pasó cerca, se sumaron dos muy claras de Tomás Verón Lupi. La primera de ellas, con gran jugada individual, amagando dentro del área y sacando un zurdazo al segundo palo que dio en el caño y salió. Al minuto, un error en la defensa del pionero lo dejó solo ante Lerda, pero el tiro se fue ancho.

Maxi Silvera —esta vez el 9 del tricolor— tuvo otra antes del entretiempo, mano a mano frente a Lerda, que se quedó con el duelo y sacó con el pie una pelota que llevaba destino de gol.

Cerrado

Albion salió más ofensivo al segundo tiempo, y jugó unos minutos en campo rival, con acercamientos prometedores pero finalmente fallidos, como un arranque de Carlos Airala por la punta izquierda, tras ingresar por Álvarez en el entretiempo. Un tiro de afuera del propio Airala, algo débil, forzó la primera atajada de la noche de Alexis Martín Arias.

Pero Nacional volvió a torcer el trámite, un poco con el empuje de la hinchada que pobló la bandeja baja de la Abdón Porte, y se posicionó en ataque. Agustín Rogel, que entró para el complemento, propuso un juego directo cruzando un par de buenas pelotas profundas, pero los de arriba no estuvieron acertados en el tricolor y los avances se pincharon en el cierre de las jugadas.

A diez del final, Agustín dos Santos no pudo direccionar el derechazo tras un centro que lo encontró solo al borde del área chica, y en la siguiente, Juan Cruz ensayó una individual que cerró con un tiro que se fue rozando el palo derecho de Lerda.

Enseguida, la hinchada tricolor se acordó del domingo y exigió el triunfo cueste lo que cueste, mientras se iban los últimos intentos ofensivos de Nacional, improductivos como los anteriores, para sellar el empate sin goles.