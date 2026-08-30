Una final: Uruguay recibe a Puerto Rico en un duelo directo para llegar al Mundial 2027

El partido es el lunes a las 20.10 en el Antel Arena; los dos equipos llegan de perder el jueves.

Quedan cinco partidos en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2027 de básquetbol, que se disputará en Qatar. La segunda fase, sin dudas, iba a ser más exigente para Uruguay, que comenzó con derrota ajustada ante Bahamas el jueves. Este lunes se cierra la ventana a las 20.10 con Puerto Rico, que cayó ante Argentina en Mar del Plata.

La celeste se mantiene entre los tres cupos de clasificación y así continuará después de la fecha de este lunes, pero desperdiciar otro encuentro de locatario podría ser un problema grande a futuro. Canadá es líder con récord 7-0, Argentina está 6-1, Uruguay 5-2, Bahamas 3-4, y Puerto Rico y Panamá cierran con 2-5.

En esta fase, las selecciones juegan únicamente contra los países que no enfrentaron en la primera parte del torneo. Al combinado de Gerardo Jauri, para las últimas dos ventanas, le restarán ambos juegos con Canadá y visitar a bahameños y boricuas, que son los rivales directos.

Los dos países que se disputan el cupo con la selección uruguaya deben enfrentar a los panameños, con victorias que parecen aseguradas. Por tanto, en la proyección, hay que agregar triunfos que pueden dejar a Uruguay afuera.

En esta fecha, además del juego de la celeste, Canadá recibe a Argentina, Bahamas a Panamá. Si los boricuas pierden en Montevideo, quedan prácticamente eliminados; sacar a un oponente del camino pondría la clasificación en un mano a mano con los bahameños.

A todo o nada

Uruguay viene de un mal partido defensivo, aspecto que deberá mejorar sustancialmente. Casi al unísono, se suma el manejo del ritmo; si la celeste juega trámites cercanos a los 100 puntos, difícilmente logre ganar.

Ofensivamente necesita fluir más, lo que seguramente elevará la cantidad de buenos tiros abiertos. Sin dudas elevar los porcentajes es una necesidad absoluta, pero en el camino de la mejora es importante llegar a lograr lanzamientos de alta efectividad.

En cuanto a rendimientos individuales, es necesario que Bruno Fitipaldo sea más consistente en la generación y diversificar las manos en el goleo, sin generar tanta dependencia en Joaquín Rodríguez o Santiago Véscovi. Defensivamente, las referencias serán José Alvarado, que viene de ser campeón de la NBA con New York Knicks, y Ethan Thompson, que pertenece a Indiana Pacers, pero juega en su filial de la G League estadounidense.

Cuidar el cerco reboteador, cargar el rebote ofensivo y evitar cambiar gol por gol son aspectos clave, tanto como sostener el nivel durante los 40 minutos. Uruguay tiene un plantel más parejo, mientras que Puerto Rico tiene jugadores de enorme nivel, pero en la rotación puede encontrar falencias y, además, es un equipo que suele tener desconcentraciones en algún momento del partido.