Una Olimpiada de Ajedrez no solo es la competencia más importante a nivel mundial: es la gran fiesta de este deporte, donde están representados prácticamente todos los países del mundo, tanto en la categoría absoluta como en la femenina, y eso lo vuelve un evento único, ya que todos los participantes pueden convivir e incluso enfrentarse con varias de las figuras más reconocidas del ajedrez. En esta oportunidad, Asia Central se convierte en sede del evento por primera vez y lo hace en Samarcanda, Uzbekistán, una de las ciudades más antiguas del mundo, con más de 2.700 años de historia y pieza clave de la antigua ruta de la Seda. Cuenta la leyenda que Alejandro Magno, al conquistarla en el año 329 a.C, exclamó: “Todo lo que he oído de la belleza de Samarcanda es cierto, salvo que es todavía más hermosa de lo que podía imaginar”

Con 399 equipos inscriptos, la edición tendrá un récord de participación, 208 en la categoría absoluta y 191 en la femenina, superando la marca previa de 380 equipos de Budapest 2024. Los torneos se jugarán en formato suizo por equipos a 11 rondas, con un ritmo de juego clásico (ver recuadro).

Uruguay competirá en ambas categorías, con planteles que mezclan experiencia olímpica y caras nuevas que debutan en la cita. El seleccionado absoluto mantiene como capitán al maestro internacional (MI) Daniel Rivera y llega a esta olimpiada en el puesto 63. El equipo repite tres de los cinco jugadores que participaron en Budapest 2024.

El tablero 1 corresponde al gran maestro (GM) Georg Meier (39 años), nacido en Alemania. De madre uruguaya, compite oficialmente para Uruguay desde octubre de 2021. Con la federación Alemana fue campeón de sub 16 y campeón de Europa por equipos en 2011. En su momento, además, derrotó a fuertes rivales como Vladimir Kramnik y Tigran L Petrosian, y logró tablas ante Viswanathan Anand y ante el propio Magnus Carlsen. Ya con Uruguay, se coronó campeón continental de las Américas en Santo Domingo, en 2023.

En el tablero 2, en su tercera participación olímpica, estará el MI Facundo Vázquez (22). En 2025 se coronó campeón del Torneo Zonal 2.5 Absoluto de Ajedrez, logrando así la clasificación a la Copa del Mundo de Ajedrez, disputada en Goa, India. En Budapest 2024 tuvo una actuación sobresaliente con 6 puntos de 9 y logró su segunda norma de MI, en una partida clave contra un GM de 2514 de Elo, que le permitió a Uruguay empatar el match ante Suiza.

El tablero 3 le pertenece al MI Luis Rodi (58), actual campeón uruguayo; el tablero 4 lo ocupa el MI Bernardo Roselli (61), el más veterano del plantel charrúa; y la renovación viene en el tablero de reserva, con el juvenil Eduardo Elena (24), nacido en la ciudad de Pando, quien sorprendió al coronarse como vicecampeón uruguayo este año.

Conversamos con el capitán MI Daniel Rivera acerca de las expectativas para Uruguay en este campeonato, quien expresó que “con respecto a la selección absoluta, llegamos a esta olimpiada en el puesto 63 del ranking inicial. Más importante que pensar en un puesto concreto, nuestra idea será siempre competir con ilusión y ambición, ser un gran equipo, donde la unión y el apoyo entre todos y el disfrute de representar a Uruguay, donde estarán siguiendo en directo y apoyando miles de aficionados, sean fundamentales. Queremos luchar cada match, disfrutar de esta experiencia única, intentar superar claramente nuestro ranking de partida y ver hasta dónde podemos llegar, pero al final, pase lo que pase, decir con orgullo que lo hemos dado todo”.

Por otra parte, en el seleccionado femenino celeste debuta como capitán el maestro FIDE (MF) José Riverol. El equipo tiene una fuerte presencia juvenil, parte en el puesto 94 y repite cuatro de las cinco jugadoras presentes en Budapest 2024. El tablero 1 será de Nahiara Fabra (19), quien se coronó campeona uruguaya por segunda vez. Es su segunda participación en una olimpiada y mantiene ese estilo explosivo que la hace tan peligrosa en lo táctico, combinado ahora con la madurez que ha ganado en su previa experiencia en Budapest 2024.

El tablero 2 pertenece a la maestra FIDE Femenina (WFM) Andreina Quevedo (25), varias ocasiones campeona uruguaya; en el tablero 3 debuta, con gran expectativa, la juvenil Agustina Silva (16), actual vicecampeona uruguaya; el tablero 4 será para la candidata a maestra femenina (WCM) Natalia Silva (45), sin dudas la más experimentada del plantel en este tipo de citas; y en el tablero de reserva encontramos a Caterina Altesor (18), en su segunda participación en esta contienda. La duraznense complementa el equipo con su gran habilidad y madurez.

Dialogamos con el capitán MF José Riverol, quien nos dijo que “gracias al apoyo de FIDE [Federación Internacional de Ajedrez ], y las gestiones de la mano de su presidente, Jorge Arias, el equipo pudo contar con un entrenamiento intensivo durante tres meses, brindado por el MI Daniel Rivera, por lo que las jugadoras llegan a este torneo muy bien preparadas, con gran motivación y muy unidas. Nos entusiasma mucho el hecho de que la celeste se encuentra rankeada en la primera mitad de la tabla, y debido al emparejamiento que se realiza por el sistema suizo, se enfrentará en la primera ronda con uno de los equipos más débiles del torneo.”

En el marco general, India, actual campeona olímpica en ambas categorías, se prepara para defender su título. En la categoría absoluta, los cinco mejores son Estados Unidos –con el GM Fabiano Caruana como primer tablero– India, Uzbekistán, China y Alemania. En la categoría femenina, India ocupa el primer lugar -con la GM Koneru Humpy liderando el equipo- y completan Georgia, China, Kazajistán, y Estados Unidos.