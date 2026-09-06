El entrenador analizó el partido, el momento de Nacional y explicó las variantes en el entretiempo.

Juventud de Las Piedras se lo empató en la última a Nacional. El bolso no pudo sumar un nuevo triunfo y, en una situación que no tiene margen de error, desperdició una linda chance de entreverarse en las diferentes tablas.

Daniel Carreño, entrenador tricolor, habló luego del partido y manifestó que “la sensación es de frustración” y que se juega “con mucha tensión por la situación del equipo”. “No estamos encontrando respuestas rápidas”, dijo, y agregó: “Tengo mucha confianza en que las cosas van a mejorar”.

Nacional recibió un fuerte golpe en la última jugada del partido: “Sobre lo anímico del equipo no tengo nada que decir. No podemos sacarnos el puñal que tenemos clavado porque el margen de error es muy corto”.

A la hora de analizar el partido, contó sus sensaciones y reconoció el mérito del rival: “Jugó muy bien Juventud. El primer tiempo no jugamos bien y por momentos nos superaron. No tuvimos paciencia con la pelota. Eso todavía nos falta. Ya para el segundo tiempo lo corregimos un poco”.

Carreño explicó las variantes del entretiempo, con los ingresos de Rodrigo Martínez y Agustín Rogel por Juan Cruz de los Santos y Sebastián Coates: “Coates tiene un problema en su rodilla; todavía no hablé con los médicos, pero seguramente tenga una semana de recuperación. Juan Cruz no es que no haya entendido el partido, pero Juventud tenía mucho la pelota, bailó un poco y no estaba logrando lo que nosotros le pedimos por el sector izquierdo: que fuera un desahogo y jugara al uno contra uno”.