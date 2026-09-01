Gerardo Jauri: “Para un entrenador no hay nada mejor que ver gente identificada con los jugadores”

Tras el resonante triunfo de Uruguay ante Puerto Rico, el entrenador celeste habló con la diaria en zona mixta. Mezclando felicidad, orgullo y mesura, analizó: “Veníamos de jugar un partido con errores ante Bahamas. Este equipo se repuso y tiene doble mérito. Es verdad que Puerto Rico venía buscando sus últimas oportunidades, pero a veces, cuando vienen así, liberados, son un equipo con mucha experiencia y calidad. Me parece que entendimos por dónde había que ir. Esos 75 puntos en contra lo demuestran y estoy muy orgulloso”.

Al ser consultado sobre qué le generó emoción de ver a Uruguay competir a alto nivel, contó: “El compromiso y la responsabilidad. Hablar de nosotros y no de yo. Que todos hagan su trabajo. El que no le tocó entrar o jugó pocos minutos está como el mejor, enchufado. Además, ellos contagian, y para un entrenador no hay nada mejor que ver gente identificada con los jugadores. Esto no es mérito mío, es de los jugadores”, reafirmó.

Uruguay dio un paso importante, pero restan cuatro partidos que serán igual de exigentes: “Falta todavía. Es un petit Mundial que estamos jugando. Bahamas, Puerto Rico y Canadá perfectamente pueden tocar una serie de Mundial. Estamos jugando a primerísimo nivel y los jugadores van para adelante, con nuestras limitaciones, que las tenemos, pero también con nuestras valencias”.

El arbitraje volvió a ser polémico, pero a diferencia del encuentro ante Bahamas, la celeste no se desenfocó. Sobre esto, Jauri dijo: “Aprendimos, se aprende todos los días. Nosotros lo manejamos, a esto se juega con la razón y el corazón. Muchas veces el porcentaje de corazón sobrepasa a la razón y ahí un poquito te podés perder de algunas cosas en la cancha. Pero me parece que hay un mérito doble de los jugadores. Nuevamente hubo pitazos particulares, pero el equipo se enfocó”.

El entrenador analizó el nivel colectivo superlativo del equipo: “El concepto de que están todos enchufados, que es un equipo que busca soluciones por varios lados. Me enorgullece porque toman decisiones. Se sacan el overol y capaz que se ponen otro traje, más de generadores, y defendieron todos. Cuando adelante no fluye, hay que estar firmes atrás”.

Emiliano Serres: “Buscamos clasificar al Mundial, no hay otra opción”

Serres también habló con la diaria en zona mixta y, con la algarabía a flor de piel, dijo: “Es muy emocionante, este equipo siempre deja la vida contra quien se plante adelante. Todos estuvimos enfocados en no meternos con los jueces, juntos, cuerpo técnico y jugadores, para meter esta victoria fundamental para nosotros”.

Sobre la unión del grupo y cómo se siente de ser parte, aseguró: “Hay un compromiso tremendo de todos los compañeros. Martín Rojas jugó con la mano quebrada, hay otros compañeros que viajaron de Europa durante varios días, otros que cortaron vacaciones para ir a la gira por China. Todos estamos desesperados por estar en la selección y defender a este equipo”.

Para el final dejó en claro cuál es el objetivo: “Buscamos clasificar al Mundial, no hay otra opción. Veremos cómo se van dando los resultados y cuántos tenemos que ganar”.