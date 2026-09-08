La Mesa Ejecutiva de Primera División definirá dónde se juega Wanderers-Nacional

La Asociación Rural del Uruguay comunicó que van a estar bloqueadas las salidas de emergencia por la Rural del Prado; el Centenario es el escenario más probable para el partido.

El lunes la Mesa Ejecutiva de Primera División confirmó el Parque Viera como el escenario para Wanderers-Nacional, correspondiente a la sexta fecha del Clausura y fijado para el sábado a las 16.30.

El fin de semana se va a estar realizando la Rural del Prado. El bohemio recibió esta tarde una comunicación de la Asociación Rural del Uruguay (ARU) en la que se indica que una de las salidas de emergencia del escenario va a estar bloqueada.

A las 17.00 se realizará la reunión de seguridad para planificar todos los detalles del partido. Si se considera que la comunicación de la ARU impide el normal desarrollo del encuentro, se cambiará de recinto. Ahí entra en juego la Mesa Ejecutiva, que será la que defina el nuevo escenario, con el Centenario como opción más probable.

Según pudo saber la diaria, en filas de Wanderers ven muy difícil que se mantenga la fijación del Parque Viera y están esperando a conocer la nueva sede del partido. El bohemio había tenido conversaciones para llevar el partido al Centenario teniendo en cuenta la Rural, pero no llegaron a un acuerdo con Nacional por la cantidad de entradas que podía asegurar el tricolor.

Wanderers viene de perder con Deportivo Maldonado y necesita los puntos, ya que está en zona de descenso. Para el bolso también es un partido importante ya que igualó con Juventud de Las Piedras y casi no tiene margen de error para meterse en la pelea por el título del campeonato uruguayo.