Las más campeonas: Malvín volvió a coronarse en la liga femenina de básquetbol

Fue el título número 23 de las playeras que vencieron 68-52 a Defensor Sporting en el juego decisivo para liquidar la serie 3-2.

Malvín volvió a ser campeón de la liga femenina del básquetbol uruguayo, algo que en un momento fue costumbre con 15 títulos consecutivos. Esta vez, le cortó el tricampeonato a Defensor Sporting y sumó su copa número 23 a la vitrina.

Las playeras estaban contra las cuerdas, pero ganaron los últimos dos juegos. El decisivo, con autoridad por 68-52 para dar vuelta la serie 3-2. Una situación similar habían tenido ante Aguada en semifinales y también lo sacaron adelante, jerarquía y pasta de campeonas.

Juan Pablo Serdio, entrenador consagrado con la institución, llegó sobre el final de la temporada tras la sorpresiva salida de Diego Rivas en el medio de la serie ante el rojiverde. Florencia Somma, la gran capitana, volvió del retiro para sumarse al plantel en los últimos tres meses.

Festejo, medalla y copa. Lo que alguna vez fue un trámite, ahora es muchísimo más trabajado, y se disfruta el doble.

Condimentos de final

Con el nerviosismo a flor de piel, desde el momento que fue el balón al aire en el gimnasio de Larre Borges quedó de manifiesto que era un partido decisivo, donde el que ganaba gritaba campeón. Los dos equipos arrancaron desconectados ofensivamente, forzando mucho las situaciones en ataque. Dentro de un trámite discretísimo, Malvín estuvo levemente mejor, con Agustina Marín como principal exponente anotadora.

Defensor Sporting no pudo convertir en los primeros ocho minutos de partido, algo que en otra noche pudo ser lapidario. Maite Pereira puso un triple y la congoleña Schekinah Bimpa dos libres. El primer cuarto fue para las playeras 11-5 ante un rival que no encestó dobles. De todas formas, el marcador reflejaba que el juego era flojo, con más falencias que virtudes en ambos lados.

Las decanas, en el segundo chico, convirtieron 7 unidades en dos minutos, más que en todo el cuarto anterior. Gianina Tiscornia ingresó bien para liderar un parcial de 7-1 que llevó a igualar el juego en 12. Luego de ese arranque, volvieron a trancarse ante la zona defensiva del rival y dependieron de la lucha de Bimpa cerca del aro.

Carla Miculka sacó a Malvín del momento de sequía y, sobre el final del cuarto, Carolina Fernández mostró todo su arsenal de golpes ofensivos. Con doble de Marín sobre la chicharra, las de Juan Pablo Serdio se fueron 32-20 arriba al descanso largo.

En Sporting, Tiscornia y Bimba anotaron 17 de los 20 tantos del equipo. Los restantes fueron el triple inicial de Maite Pereira. Las dirigidas por Fabián Boscardín tuvieron jugadoras fundamentales con un flojo primer tiempo, especialmente Josefina Rivera y Camila Suárez. El colectivo, que solo tuvo una asistencia en todo el primer tiempo, sintió el bajo rendimiento de sus referentes.

Para campeón

El segundo tiempo fue más vistoso. En el tercer cuarto Defensor Sporting logró imponer su ritmo, aunque en el cambio de puntos, Malvín soportó el envión. El trámite fue más goleado pero la diferencia en el marcador se mantuvo. En las fusionadas, Bimba continuó siendo abanderada pero creció notoriamente Camila Suárez. En las playeras, los posteos de Miculka fueron un problema sin solución para la defensa rival y Aldana Gayoso empezó a lastimar con tiros a distancia.

Sporting no pudo consolidar defensivamente la reacción y, pese a jugar a un ritmo más vertiginoso, Malvín se amoldó a la nueva forma de afrontar la final. Con jerarquía, buen movimiento de balón y conversiones de alta factura técnica con generación colectiva fue que las de Juan Pablo Serdio fueron liquidando de a poco el cotejo.

Dos triples de Gayoso en la recta final fueron suficientes para ponerle la tapa al encuentro. El segundo, que fue a falta de 30 segundos, desató el festejo en el banco de suplentes y en la tribuna. Miculka fue la gran figura con 21 puntos y 14 rebotes y Marín aportó 20. Bimpa puso 18 unidades para Defensor Sporting.

Hubo papel picado, premiación y una fiesta del básquetbol femenino que se desarrolló con total normalidad. La noche en Malvín fue larga porque, como dice la canción, desde la playa salió un nuevo campeón.