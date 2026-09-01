El delantero sufrió un esguince de rodilla de grado 1 y se perderá entre dos y tres semanas.

Nacional le ganó el clásico a Peñarol de visitante en el Campeón del Siglo. En la algarabía del triunfo, había preocupación por la lesión de Maximiliano Gómez, que salió a los 11 minutos tras una jugada donde Lucas Ferreira le cayó arriba de la rodilla.

En las declaraciones pospartido, el entrenador Daniel Carreño había adelantado: “Creo que es un esguince, pero no repitan esto, esperemos lo que digan los médicos”. Finalmente, la sanidad de Nacional confirmó lo que había vaticinado el director técnico.

Es un esguince grado 1 que hará que el sanducero se pierda entre una y dos semanas. Es un hecho que no participará este jueves en el partido de Copa Uruguay ante River Plate en el Saroldi y tampoco estará el domingo frente a Juventud de Las Piedras en el Gran Parque Central. Luego el bolso visitará a Wanderers y es muy difícil que llegue. La idea es que quede a la orden para el encuentro de local en la séptima fecha ante Defensor Sporting.

Gómez es el goleador de Nacional en lo que va del año con 17 goles, aunque todavía no anotó en los torneos que le quedan en disputa al tricolor: Clausura y Copa Uruguay.

Foto: Nacional

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