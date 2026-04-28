La Unidad Reguladora de los Servicios de Energía y Agua (Ursea) difundió este lunes su último informe de precios de paridad de importación (PPI) correspondiente al período del 26 de marzo al 25 de abril. El organismo constató incrementos en el costo de todos los combustibles con respecto al mes móvil anterior que van de 3% a 23%, por encima de los valores habituales. Desde la Ursea explicaron que las variaciones observadas “deben interpretarse en el contexto de un escenario geopolítico que impacta directamente en los mercados internacionales de combustibles”.

La semana pasada, la ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, había adelantado en rueda de prensa que el gobierno iba a esperar por el informe de la Ursea, entre otros, para definir el ajuste del precio de los combustibles para mayo. En tanto, el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, dijo la semana pasada que “seguramente” habrá un incremento en el ajuste correspondiente a mayo.

El informe de la unidad muestra una suba mayor para los fueloils: el costo por litro de fueloil medio en planta de distribución, contabilizando impuestos, ascendió 23,82%, mientras que el pesado creció 22,96%. Continúa la secuencia el gasoil, para el que ambas subcategorías observaron niveles de incremento similares si se incluyen los agrocombustibles: 11,29% para el 50S y 11,28% para el 10S.

En el caso de las gasolinas, la nafta Premium 97 vio un incremento del PPI de 11,69%, mientras que el valor de la Súper 95 ascendió 12,13%.

En tanto, el gas licuado de petróleo y el propano observaron “incrementos de menor entidad”, estimados en 3,96% y 3,11%, respectivamente.

La mayoría de incrementos que constató la Ursea excede el tope de 7% que fijó el gobierno para el ajuste mensual del precio local de los combustibles, tras la guerra entre Irán y Estados Unidos. Esto fue reivindicado en rueda de prensa por Cardona, que destacó el “esfuerzo importante” que supuso “no trasladar” los costos a la población en abril.