La semana próxima, cuando el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, regrese de su viaje a Estados Unidos, se reunirá con la ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, para analizar la situación del precio de los combustibles en función del escenario internacional. Así lo informó este miércoles en una rueda de prensa Cardona, quien dijo que sobre la mesa de análisis tendrán los informes de Ancap y de la Unidad Reguladora de los Servicios de Energía y Agua (Ursea) sobre el comportamiento del mercado, para “trabajar con cierta antelación de cara a la decisión que tenemos que tomar a fin de mes” respecto del ajuste del precio de los combustibles.

A fines de marzo, el gobierno anunció su decisión de aumentar con un tope del 7% los combustibles a partir de abril,, cuando el petróleo había aumentado 30% por los efectos de la guerra. Cardona destacó “lo que realmente implicó para Uruguay no ajustar por encima de ese tope”. “Realmente estamos haciendo un esfuerzo importante como país para no trasladarle a la población en el precio”, como sí sucedió en Argentina, en Brasil y en la región en general, resaltó la ministra.

De todos modos, apuntó que “corresponde que ahora, antes de fin de mes, revisemos cuál fue el comportamiento en cuanto a disponibilidad y precio”, porque la decisión tomada por el gobierno “también nos coloca en una situación de vulnerabilidad frente a otras situaciones de los países vecinos”, advirtió. Puso como ejemplo que se debió monitorear el transporte que vino de Brasil y de Argentina, “porque el gasoil en Uruguay estaba mucho más barato”.

Cardona consideró que la medida tomada por Uruguay es “histórica”, pero se debe “equilibrar entre cuidar el bolsillo de la gente” y otras circunstancias a tener en cuenta. Recordó que la medida costó “en el entorno de 25 millones de dólares”.

HIF y el pórtland de Ancap juntos

Cardona también fue consultada sobre la eventual relocalización de la planta de hidrógeno verde de HIF en Paysandú. La semana pasada, tras una reunión que mantuvo con el presidente Yamandú Orsi, el intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, aseguró que el gobierno nacional está evaluando la posibilidad de relocalizar la planta, teniendo en cuenta, entre otros elementos, los cuestionamientos que ha hecho Argentina a la ubicación prevista en primera instancia. Se manejó como una opción relocalizar la planta en un predio de Ancap.

La ministra de Industria recordó este miércoles que HIF tiene que tomar una decisión de inversión a finales de este año. “En los módulos que ellos se plantean dentro del proyecto, hoy pueden convivir el programa que presentó en Ancap el año pasado en Diputados respecto del proceso productivo que queda de pórtland en Paysandú con HIF en el mismo lugar”, confirmó la ministra. “Si eso nos ayuda a que no se pierda el pórtland, que no perdamos los puestos que el presidente Orsi nos pidió, que HIF también tenga una alternativa posible y que además mejoremos este tema de lo que fue la observación que Argentina propone, estamos en el buen camino”, valoró.