El jueves 1° quedaron habilitados para reabrir los comedores de las escuelas, pero no todos pudieron hacerlo. Según dijo ese día la directora general del Consejo de Educación Inicial y Primaria, Graciela Fabeyro, retomaron “la mayoría de los servicios descentralizados que se ubican en el área metropolitana, y el resto del país va a ir pasando lentamente de las viandas al servicio de comedor tradicional; ninguno de los servicios se suspende”.

La consejera en representación de los docentes en Primaria, Gabriela Verde, dijo a la diaria que 40% de los comedores urbanos y rurales están abiertos y la mayor dificultad para abrir el resto de los comedores del país es locativa, porque muchas escuelas utilizan el espacio para dar clase, sobre todo para que los sextos años puedan ir todos los días.

Las soluciones que han implementado son varias: dividir a los estudiantes hasta en cinco tandas, usar instalaciones al aire libre para dar clase, y liberar el comedor y cocinar en el comedor pero comer en los salones, aunque esto genera complicaciones en la limpieza y el traslado del alimento.

Otras dificultades fueron volver a llenar las alacenas que estuvieron vacías los últimos meses y contar con el personal de limpieza necesario. Sobre el último punto se manifestó la Asociación de Funcionarios de Primaria. En un comunicado asegura que la división en varias tandas requiere “tiempos de desinfección y ventilación”, para lo cual son necesarios “más personal auxiliar, materiales de limpieza suficiente, espacios locativos adecuados, reglamentación clara que proteja y regule el servicio, y mantener en forma complementaria el sistema de viandas”.

En el comunicado aclaran que se debe “respetar la organización y los plazos que cada escuela se dio para que el comedor observe el protocolo vigente”. En particular señalan que la Federación Uruguaya de Magisterio “respaldará a aquellos equipos de auxiliares y docentes que se nieguen a implementar un servicio que violente esos protocolos y alerta sobre los riesgos que ello implicaría”.

Verde señaló que algunas funcionarias que estaban cumpliendo tareas de limpieza en las escuelas volvieron a su puesto original en el comedor; en otros casos se complementó con cooperativas de limpieza, y en algunas escuelas se le dio a la comisión de fomento una partida de dinero para que pueda contratar a auxiliares.

“Hemos solicitado más recursos, lo hacemos desde el inicio de la pandemia; no poder ampliar las contrataciones es una falla del sistema”, subrayó la consejera. En caso de que no sea posible encontrar soluciones a la locación y al personal de limpieza, el comedor no va a abrir y se mantendrá el sistema de viandas.