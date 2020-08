En una carta firmada por el decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República, Miguel Martínez Asuaga, el equipo de decanato de esa institución manifestó su “malestar y desazón” por la forma en que se llevó a cabo el festejo de un “grupo importante de estudiantes” que finalizaron su carrera como doctores en Medicina y celebraron el viernes por la tarde en el Parque Batlle.

Martínez Asuaga recordó que para que estas personas egresen “el país todo ha invertido un enorme esfuerzo con el objetivo de formarlos gratuitamente en una profesión de servicio”. “Es entendible que la culminación de la carrera sea motivo de alegría, pero de ninguna manera es aceptable que, en un momento en que toda la población está llamada a mantener las más estrictas medidas de distanciamiento físico y prevención de contagio, un grupo importante de estos noveles egresados, contraviniendo absolutamente todas las medidas recomendadas, cometieran una enorme imprudencia”, sostuvo. El decano se refirió además a los “desmanes y destrozos en espacios públicos, inaceptables en cualquier caso”, más aún “cuando son realizados por universitarios que deben toda su formación al país y su gente”.

Debido a la situación en que quedó el Parque Batlle, la Intendencia de Montevideo evalúa multar a los organizadores del festejo, según dijo a El País el responsable del Servicio de Convivencia Departamental de la comuna, Facundo Pérez, ya que el evento se hizo sin autorización, el parque “quedó en pésimo estado” y “nadie se hizo responsable”.

Uno de los primeros en cuestionar el festejo había sido el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas. El mismo viernes, día en que ocurrieron los festejos, publicó en su cuenta de Twitter que se trató de una jornada “agridulce”: por un lado, consideró una “gran alegría ver la culminación de una etapa formativa para muchos jóvenes que hoy obtienen, después de mucho esfuerzo, su título”; pero por otro, dijo que le “entristece y preocupa” la “falta de empatía y comprensión” de quienes participaron en los festejos, ya que, en “plena pandemia”, lo hicieron “sin ningún tipo de protección facial ni distanciamiento”.

El Sindicato Médico del Uruguay, en tanto, cuestionó la “ausencia de responsabilidad sanitaria”, además de la “falta de sensibilidad sobre la convivencia ciudadana”, que dejó “la zona del festejo en pésimas condiciones”.

Luego de estos comentarios, la Asociación de Estudiantes de Medicina también se expresó, asegurando que no había formado parte de la organización del festejo. “Creemos que la medicina debe ser ejercida con responsabilidad y solidaridad hacia la población, y es por esto que no compartimos que no se hayan tomado las medidas sanitarias correspondientes en el contexto de una emergencia sanitaria en la cual se encuentra el país en su totalidad”, sostuvieron los estudiantes en un comunicado”.