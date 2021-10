No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

La Asociación de Trabajadores de Secundaria (ATES) se adherirá al paro de 24 horas convocado por la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria (Fenapes) para este jueves. Una de las razones para adherir al paro de actividades en la educación media son las condiciones de trabajo que actualmente viven los digitadores, los funcionarios que inscriben a los docentes a la hora de elegir horas. Además, se manifiestan contra la “persecución sindical” que viven los trabajadores y el “recorte presupuestal” que lleva adelante el gobierno en la educación, según manifiestan.

Pablo de León, presidente de ATES, dijo a la diaria que no tienen negociación colectiva con la Dirección General de Educación Secundaria (DGES) porque se “ha negado constantemente”. A su vez, expuso no tener certezas sobre cómo van a trabajar los funcionarios en 2022. “La DGES ha iniciado una práctica de persecución antisindical. Estamos exigiendo condiciones laborales y que se respete la negociación colectiva”, añadió. Sobre las condiciones laborales de los digitadores, De León dijo que “son zafrales” y que sus condiciones de trabajo y paga se acuerdan con el sindicato, “lo cual en esta oportunidad no sucedió”.

El paro que fijó Fenapes se debe a la “violación” de la ley de negociación colectiva por parte de la DGES de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) por establecer que la elección y designación de cargos y horas docentes para el año próximo sea virtual en 13 departamentos, y también por el “recorte” de 56 millones de dólares que se produjo el último año en la educación.

Jenifer Cherro, titular de la DGES, señaló en un video difundido en redes sociales oficiales que “esta administración apuesta a la modernización del sistema y a la mejora de los procesos”. “Con esta nueva modalidad el docente podrá elegir horas desde el lugar que crea conveniente, privilegiando la comodidad, la logística, la cercanía, ahorrando dinero en traslados y sobre todo en tiempo. Como docente, directora e inspectora he vivido la elección de horas y he visto a docentes madres con sus hijos esperando largas horas, he visto docentes que deben trasladarse desde lugares muy distantes para elegir sus puestos de trabajo. Por eso creo que este cambio es positivo”, añadió.

A su vez, Fenapes entiende que la ANEP debe “respetar el orden jurídico vigente” y que cuando este “se violenta” por parte de una dirección general, debería intervenir el Consejo Directivo Central del organismo para “corregir la situación”.

En relación a cómo será el proceso en el formato virtual, Cherro indicó que “el docente ve el pizarrón de horas vacantes en forma sincrónica, ingresa a una sala privada solo, con un digitador que podrá mostrarle paso a paso el camino que ha elegido”. Si bien desde Fenapes se advirtió que este tipo de procesos puede dar lugar a “conductas clientelistas y designaciones irregulares”, por el contrario, la directora general de Secundaria dijo que “brinda transparencia al procedimiento”.