Este jueves dejaron de funcionar el Consejo de Educación Inicial (CEIP), el Consejo de Educación Secundaria (CES) y el Consejo de Educación Técnico Profesional (CETP), que pasarán a ser direcciones generales unipersonales, según establece la ley de urgente consideración (LUC). Esta reformulación implica que los consejeros electos por los docentes ya no serán parte de las decisiones que se adopten en cada subsistema.

La Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria consideró en conferencia de prensa que esta transformación “va en contra de la autonomía del sistema educativo” consagrada en la Constitución, y que “constituye una avanzada más en el desmantelamiento del Sistema Nacional de Educación Pública y la centralización y control político partidario del sistema educativo con una visión empresarial coincidente a la época del CONAE [Consejo Nacional de Educación] en dictadura”. “Hoy se trunca esa participación docente, consideramos este día con mucho dolor, de profundo retroceso democrático. Retroceso en cuanto a los principios de autonomía, cogobierno y profundización democrática”.

En tanto, el consejero del CETP Juan Pérez, electo por los docentes, manifestó en una carta pública que “la desaparición de los consejos de educación tal como los conocemos (…) rompe con los postulados de reconocimiento de la particularidad de los tramos educativos, organización del trabajo por niveles de educación y protección de la educación pública de las disputas partidarias”. “A la verticalidad y concentración de autoridad, se suma la eliminación de los consejeros electos de los consejos de educación mencionados. Este ataque directo a la participación en los órganos de decisión constituye un embate a los procesos democráticos de participación de los docentes”, concluyó.

Por su parte, la Federación Uruguaya de Magisterio-Trabajadores de Educación Pública (FUM-TEP) despidió a la consejera saliente del CEIP Gabriela Verde y al exconsejero Pablo Caggiani en una actividad denominada “Aportes sobre una experiencia pedagógica interrumpida-Reflexiones sobre el trabajo realizado por el equipo de representantes de los y las trabajadoras en el CEIP”. Caggiani expresó en la actividad que se trata de “un momento histórico” y que “hay que lograr significar” la decisión del Poder Ejecutivo “en lo que ha sido el debate sobre la educacion pública en la sociedad”.

Para Caggiani, “desde la fundación de la FUM hace 75 años se demandaba la participación de maestras y maestros” en el CEIP, lo que se consiguió a partir de 2010, pero eso se corta en “esta especie de Alto de Viera” (en referencia al freno impuesto a las reformas implementadas por el presidente José Batlle y Ordóñez por su sucesor, Feliciano Viera, a partir de 1916, y que pasaron a la historia como “El Alto de Viera”), de “accidente conservador”.

Caggiani consideró que la eliminación de los consejeros electos por los docentes tiene que ver con el relato de que “el problema principal en la educación es la participación de los docentes, o lisa y llanamente, los docentes”, pero sostuvo que “esto es una pausa” y que “estamos en una sociedad que valora mucho la educación pública y a sus docentes, más allá de que las decisiones de la política educativa no recojan esa visión”.

En la actividad de la FUM-TEP se llamó a redoblar esfuerzos en la recolección de firmar para convocar al referéndum contra 133 artículos de la LUC, entre los que se incluyen los que transforman los consejos de primaria, secundaria y UTU en direcciones generales unipersonales.

El ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, dijo en rueda de prensa que “ahora vamos a un esquema que no solo es mucho más ágil sino que es parecido a lo que ocurre en todos los demás ámbitos del Estado”. “Los trabajadores siguen presentes en el Codicen [Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública, ANEP], eso no se modifica en lo más mínimo, y también en el Consejo de Formación en Educación, ya que la idea es avanzar hacia una manera distinta de funcionamiento que es la formación docente a nivel universitario”, agregó el jerarca. Para el ministro, “si esto se hubiera hecho, como algunos pretenden, con algún tipo de ánimo anti docente, no seguiría habiendo representantes donde los hay. El Codicen, que pasa a ser el órgano colegiado que gobierna la ANEP, sigue teniendo representación docente”.