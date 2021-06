Robert Silva, presidente de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), se quejó por el paro general que realizó el PIT-CNT este jueves porque más de 18.000 niños “se quedaron sin comer”. Esto, según Silva, se debe a que no hubo guardias gremiales en algunos de los comedores de las escuelas.

El jerarca expresó que cuando un sindicato “hace un paro y sabe que el servicio que tiene es esencial, toma guardias”. Eso “pasa” en el transporte y en la salud, señaló; en ese sentido, dijo que pidió a los sindicatos “de aquí en más la coordinación de establecimientos de guardias los días de paro y se nos dijo que no”.

Cuando los centros educativos tuvieron que cerrar por la pandemia, “la responsabilidad la ha tomado la ANEP y ha dado la solución, pero ayer el servicio educativo no es que no haya funcionado por decisión de la ANEP, no funcionó por el paro”, detalló, según consignó Telenoche. “Los niños no pueden quedarse sin comer, nos parece que eso es muy importante”, agregó, tajante.

El secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, también manifestó su molestia por Twitter: “Consecuencias del paro…”, posteó.

Por su parte, el secretario general de la central sindical, Marcelo Abdala, lamentó la situación. “Hay incapacidad o mala fe”, dijo, y agregó que Elbia Pereira, integrante de la Federación Uruguaya de Magisterio, le dijo que desde el 13 de mayo las autoridades sabían del paro general del jueves. “Podían haber adoptado medidas adecuadas, como tickets de alimentación o prestaciones”, expresó.

Por último, se preguntó en Twitter: “¿No les preocupan los miles de niños que comen gracias a las ollas populares cada día? A consecuencia de una política económica y social insensible, en virtud de la cual se mantiene la absurda negativa al Ingreso Básico de Emergencia en una época tan desgraciada como la de esta pandemia”.

Lamento la situacion. Hay incapacidad o mala fe. @elbia1 y me dice que desde el 13/5 las autoridades saben del P.G. Podían haber adoptado medidas adecuadas (tickets, prestaciones). No les preocupan los miles de niños que comen gracias a las ollas populares c/día? Abro hilo. https://t.co/C9dnTBrHJU — Marcelo Abdala (@MarceAbdalaCNT) June 18, 2021

.