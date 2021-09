No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

En el marco de la discusión por la Rendición de Cuentas del año pasado, las autoridades de la Universidad Tecnológica (UTEC) insistieron este jueves ante la Comisión de Presupuestos integrada con Hacienda de la cámara alta con un aumento de su presupuesto actual.

Rodolfo Silveira, consejero de la UTEC, señaló a la diaria que a diferencia de Diputados, el Senado “mostró mayor sensibilidad” a los planteos del organismo. El jerarca universitario indicó que fueron “en la misma línea” de lo planteado en la cámara baja en cuanto al mensaje presupuestal. En ese sentido, dijo que si bien preveían pedir 22% de incremento para 2022, dada la emergencia sanitaria y sus consecuencias, hicieron una “reingeniería” por la que piden apenas 9% (98 millones de pesos) más del presupuesto que tienen desde 2019.

“Lo acotamos a aquellos números que consideramos esenciales para mantener básicamente tres cosas: las carreras que están en marcha, diplomas y posgrados; las actividades en territorio, eso hace a lo que es la parte de nueva convocatoria para mantenimiento de equipamientos que se ponen muy obsoletos rápidamente y hay que estar constantemente actualizando; y, por último, un refuerzo para la transformación digital y todo lo que implica ir migrando hacia un modelo híbrido”, estableció.

Silveira afirmó que si no logran el incremento las carreras que están en marcha no estarían en peligro: “Las carreras que están hoy en la UTEC y que tienen años por delante no peligran, ni tampoco la apertura de esa oferta el próximo año. Lo que sí está en peligro es el crecimiento”.

Qué se podría perder

En el documento que presentaron en el Senado, al que tuvo acceso la diaria, se indica que van a asegurar la continuidad de las 17 carreras de grado que hoy la UTEC ofrece en nueve departamentos. “En un escenario supuesto sin un aumento presupuestal, implica recortar en otras áreas de trabajo también importantes para la Universidad”, detalla el texto.

En caso de no lograr un incremento, las inversiones millonarias e investigaciones pueden quedar “comprometidas”. En el texto documentaron que el 1º de setiembre se inauguró en Paysandú una nueva sede de la UTEC para trabajar junto con el sector productivo en alimentos con una inversión de 1,5 millones de dólares para investigación, para así “resolver problemas vinculados con alimentos”.

En ese sentido, señalaron que prevén para los próximos meses la inauguración de obras en el departamento de Colonia con una inversión de más de 400.000 dólares solo en equipamiento de “punta para trabajar en conjunto con la industria láctea y también la inauguración de un espacio de cowork y nuevos laboratorios de Mecatrónica en Rivera para seguir fomentando la industria 4.0 y el vínculo con la industria de diversos sectores”.

Asimismo, expresaron que “en caso de no contar con un aumento presupuestal y tras una importante inversión país en equipamiento e instalaciones en el interior del país, las horas docentes y de investigación necesarias para nutrir este vínculo se ven comprometidas”.

A su vez, las autoridades ven un “futuro difícil” en las nuevas sedes de la UTEC en Lavalleja y Cerro Largo. En cuanto a los planes de la institución, consideraron que se pueden ver “congelados”. “La UTEC había previsto diversificar su oferta educativa con nuevas carreras en el interior del país en línea con las necesidades y demandas del territorio”, dice el documento, y agrega que para poder satisfacer esas necesidades “es necesario contar con presupuesto que permita iniciar las formaciones”.

“Estos planes han quedado congelados con el presupuesto previsto sin un incremento. Consecuencia: no iniciar nuevas carreras afecta los planes de la UTEC de aumentar su matrícula e incrementar sus egresados. Impacta en las oportunidades de formación de nuevas generaciones desde el interior. La mayoría de los estudiantes de la UTEC pertenecen a familias de nivel socioeconómico medio y bajo y el 84% es primera generación de universitarios en la familia”, concluye el texto.