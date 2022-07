La Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) investigará las denuncias de plagio sobre el documento de la reforma curricular que se pretende llevar adelante en el Consejo de Formación en Educación (CFE), aseguró a El País el presidente del organismo de enseñanza, Robert Silva.

La denuncia de plagio se dio en el marco de la discusión de cambios curriculares que pretende llevar adelante la ANEP de cara a 2023. Según se apunta, varios fragmentos del texto son iguales o muy similares a la descripción de un curso para docentes en Conectar Igualdad, una plataforma web del Ministerio de Educación de Argentina. Por esto, el Frente Amplio prevé elevar un pedido de informes y, eventualmente, citar a las autoridades de la ANEP si la respuesta no convence.

Por su parte, tras comparecer ante la Comisión de Presupuestos integrada con Hacienda de la cámara baja, el ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, defendió a las autoridades de la ANEP y dijo que “no es como se dice”. “Las autoridades educativas están más fuertes que nunca. Esas cosas que se dicen, no me voy a meter en un tema que no es mío, pero ni siquiera es como se dicen”, indicó el secretario de Estado, según consignó Telemundo. Si bien desde los sindicatos de la enseñanza nunca se pidió la renuncia formalmente, Da Silveira sostuvo que “nadie está pensando en eso” y consideró que “son ataques o movimientos que están motivados políticamente”.

En tanto, el presidente del CFE, Víctor Pizzichillo, indicó a El Observador que se trata de un “texto en construcción” que fue utilizado para difusión y así “obtener comentarios y propuestas” de otros actores del consejo. Si bien admitió que no se citan algunas partes del documento, el jerarca señaló que “la parte medular no tiene esos problemas”. Según supo la diaria, el tema fue planteado la semana pasada en la reunión del CFE por las consejeras electas, pero se descartó realizar una investigación administrativa bajo el argumento de que es un documento en elaboración.

En la misma línea, según El Observador, el integrante del Consejo Directivo Central (Codicen), Julián Mazzoni, advirtió de esta situación en sesión del organismo, pero Pizzichillo le quitó importancia y descartó una investigación administrativa.

Ante los dichos del presidente del CFE, el presidente del Sindicato de Formación en Educación, Líber Romero, tuiteó: “No aclare que oscurece. Lamentable justificación del plagio de una autoridad de la enseñanza. ¿Estos son los valores éticos y profesionales que queremos transmitir?”.