Este jueves 15, los docentes y funcionarios de Primaria se adhieren al paro general nacional de 24 horas convocado por el PIT-CNT, por lo que los maestros agremiados no asistirán a dar clase. Además, el sábado 10, en la mesa representativa federal, en la que participan todas las filiales de la Federación Uruguaya de Magisterio-Trabajadores de Educación Primaria (FUM-TEP), se decidió no hacer guardia gremial para encargarse de los comedores.

Soledad Moraes, secretaria general del sindicato de maestros de Montevideo (Ademu), dijo a Subrayado que “se resolvió por mayoría no continuar con guardias gremiales los días de paro. Se hizo una consulta a todas las filiales que están dentro de la FUM y se resolvió no continuar con guardias gremiales”.

Moraes aseguró que es una decisión fuerte, pero recordó que históricamente el gremio “no realizaba guardias gremiales los días de paro”.

Consultada sobre la declaración de esencialidad de la alimentación escolar, que estuvo sobre la mesa en junio, Moraes dijo que los docentes entienden “que la alimentación dentro de las escuelas no es esencial, en el sentido de que no todas las escuelas tienen comedores y la alimentación no debe ser la prioridad de Primaria, de la educación, sino que debe ser el enseñar. Son otros actores los que deberán encargarse de la alimentación o tendrán como prioridad la alimentación”, subrayó.

Ante esta situación, la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) dispuso que se entregue menú de emergencia en las instituciones que tengan comedor y estén abiertas. Desde la ANEP señalaron a Montevideo Portal que es “un protocolo” excepcional que se aplica cuando hay algún “contratiempo” en la alimentación. Además, se aclaró que el alumno no necesariamente tiene que asistir a la misma institución donde está el comedor. En estos casos, se compra una cantidad de viandas a una empresa tercerizada y hay un margen de reposición en caso de que no alcance.

El ministro de Defensa Nacional, Javier García, señaló en su cuenta de Twitter este jueves por la mañana que se contactó con las autoridades de Primaria “para poner a disposición logística de FFAA para apoyar en alimentación de escolares ante medidas gremiales. Entre adultos podemos discutir, pero con la alimentación de los gurises no se juega”.

Me comuniqué con la pte. de Primaria Graciela Fabeyro y pte. de ANEP Robert Silva para poner a disposición logística de FFAA para apoyar en alimentación de escolares ante medidas gremiales. Entre adultos podemos discutir, pero con la alimentación de los gurises no se juega — Javier García (@JavierGarcia_Uy) September 15, 2022

Resolver quién se hace cargo de la alimentación escolar cuando los docentes y funcionarios de la educación hacen paro ya había sido un tema de polémica este año. De hecho, en junio, cuando la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza del Uruguay (CSEU) resolvió un paro nacional, la FUM implementó un servicio de emergencia con el reparto de viandas para quienes se inscribieran, algo que había sido felicitado por las autoridades en su momento.

Esta vez, ante la negativa de la guardia gremial, las voces de las jerarquías fueron críticas. Por ejemplo, el director nacional de Educación, Gonzalo Baroni, publicó en su cuenta de Twitter: “Hace tiempo saben que van a hacer paro general, pero avisan el día anterior, perjudicando a las familias que sí tienen como prioridad alimentarse. Una vez más, el corporativismo sobre la población”.

Una vez más, el corporativismo sobre la población https://t.co/tsBrJv3Jbs — Gonzalo Baroni (@BaroniGonzalo) September 15, 2022

Por su parte, este miércoles, el ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, consideró que el paro significa “más pérdidas de horas de clase y de aprendizaje para chiquilines que ya vienen castigados por dos años de pandemia”. Además, dijo que representa “más complicaciones para las familias y las madres solas que tienen que ir a trabajar y cuentan con que sus hijos van a estar en la escuela”.