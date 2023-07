Originalmente las vacaciones de julio de los escolares estaban pautadas para la semana del 17 al 21 de julio, pero debido al aumento en las enfermedades respiratorias la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) las adelantó y las extendió a dos semanas, desde el 3 al 14 de julio. Esto provocó que varias familias y los operadores turísticos se preocupen, porque ya había muchos viajes planificados para las fechas originales. En este escenario, la ANEP confirmó que a aquellos niños y niñas que tenían planes para esa semana no se les pondrá la falta si pueden justificarlo.

En rueda de prensa el presidente de la ANEP, Robert Silva, explicó que fue una decisión de emergencia y no por eso se debe perjudicar a los niños. “Por razones sanitarias, a pedido del Ministerio de Salud Pública tuvimos que cambiar las vacaciones en Inicial y Primaria. Y por supuesto vamos a atender la situación de los estudiantes que tienen previsto el viaje familiar. Van a atenderse esos casos. Hay que plantearlo en cada centro educativo, pero la idea es atender la situación, no computar la falta e incluso hacer un acompañamiento por esa semana que no van a asistir a clases”, dijo Silva.

“Acá hubo una situación de fuerza mayor y hubo que cambiar las vacaciones. ¿Cómo vamos a sancionar a un estudiante o sancionar a su familia?”, apuntó Silva, y agregó que las autoridades tienen “firme esperanza de volver luego de estas dos semanas de vacaciones a la presencialidad. Con dos semanas se corta la circulación, lo que históricamente fueron las vacaciones de julio. Así que estamos esperanzados que la tercera semana a partir del 17 volvemos a la presencialidad”.

Asimismo, hizo referencia a algunas situaciones puntuales que plantearon los colegios privados sobre extender una semana más las vacaciones para que no se afecte la planificación original y apoyarse en la virtualidad. Ante esto, Silva detalló: “Lo que a las familias les tiene que quedar claro es que las vacaciones por esta situación sanitaria son del 3 al 14 y si hay acompañamiento a distancia corre por cuenta de los centros, pero los chiquilines están de vacaciones, que es lo que estamos estableciendo por cuestiones sanitarias”.

El jerarca agregó: “no pueden extenderse las vacaciones más allá del 14 sin que lo resuelva el Codicen. Si algún centro quiere usar sus asuetos, lo puede hacer en coordinación con la Dirección General de Educación Inicial y Primaria. Pero para públicos y privados las vacaciones de julio por el corte sanitario son del 3 al 14 de julio, todos, sin distinción”.