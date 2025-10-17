La Asociación de Maestros de Uruguay (Ademu) anunció que realizará un paro de 24 horas en Montevideo, con asamblea, en respuesta a la agresión que sufrió una maestra de la escuela 172 de Malvín, este viernes, por parte de la madre de una estudiante de sexto año.

“Día tras día, la diversidad de situaciones a las cuales están expuestas las y los docentes, las familias y los niños y las niñas nos preocupa y necesitamos ocuparnos para encontrar, junto con la administración pública, una solución”, señalaron desde Ademu Montevideo a Telemundo.

Tras un incidente que involucró a cuatro niñas de sexto año, este jueves, una de ellas fue observada. Desde la dirección convocaron a su madre, quien asistió en la mañana del viernes y, junto a otra de sus hijas, le propinó varias patadas a la docente.

Según detallaron, la docente fue trasladada hace un año a esta escuela, que tiene unos 270 alumnos y es de tiempo extendido.

Se radicó una denuncia en la Seccional 11 y ya declararon tanto la docente como la madre.