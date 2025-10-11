Diez días después de que Ceibal confirmara que debido a “un incidente de ciberseguridad” las plataformas del organismo estaban fuera de servicio, este viernes Ceibal anunció en la tarde que la plataforma CREA, utilizada por docentes, estudiantes y familias, ya está disponible.

En un comunicado, Ceibal sugiere que, “por seguridad, al ingresar a cualquier plataforma algunos usuarios deberán restablecer su contraseña”, y da algunas instrucciones para hacerlo de forma segura. Además, menciona que por el momento algunas funcionalidades de CREA no serán habilitadas.

El incidente se dio después de que trascendiera que un grupo de ciberdelincuentes llamado PampaLeanks había publicado una base de datos de usuarios de Ceibal y afirmara que cuenta con más datos del organismo. Para atender este asunto, el organismo trabajó en conjunto con la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información.