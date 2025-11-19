El Consejo de la Facultad de Psicología resolvió en la sesión ordinaria del martes la suspensión de las pruebas parciales de la segunda mitad del semestre, en el contexto de la lucha presupuestal por la educación, que llevó a que la facultad fuera una de las instituciones universitarias ocupadas.

La medida apunta a que “no se dan las condiciones mínimas aceptables” relacionadas con “la salud de docentes y estudiantes, para quienes lo ansiógeno del contexto, sumado a la necesidad de rendir y evaluar pruebas, supondría un agravamiento y la exposición a un estrés inaceptable para estudiantes y una sobrecarga de tareas para docentes”, señala la resolución.

También establece que “no se repondrán clases ni períodos de evaluación que no se dictaron en el marco del paro” y que se tomará como “nota final del curso la obtenida en las evaluaciones realizadas (parciales, entregas, presentaciones, entre otras) hasta el 3 de noviembre”.

A pesar de ello, “excepcionalmente” los cursos que no habían tenido las primeras pruebas parciales podrán realizarlas con “los criterios acordados, siempre y cuando exista una instancia previa a la fecha de la evaluación donde se respondan dudas y se presente la consigna y el temario a ser evaluado”, manifiestó el Consejo.

A los estudiantes que tengan nota de aprobación en cursos sin parciales eliminatorios se los insta a realizar espacios complementarios.

Además, se aclara que a los estudiantes que tienen becas de Bienestar Universitario, Fondo de Solidaridad u otras instituciones se les asegurará el beneficio ante la situación del semestre.