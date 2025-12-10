Después de un largo proceso de pienso, diseño y análisis de posibilidades de implementación, 2026 será el año en el que la Universidad de la República (Udelar) dicte por primera vez la Licenciatura en Ingeniería de Medios (LIM). Se trata de una carrera conjunta de la Facultad de Información y Comunicación (FIC) y la Facultad de Ingeniería (FING), que también tendrá cursos de otros servicios de la Udelar.

Pese a que la nueva carrera se aprobó formalmente en 2017, recién abrirá su primera cohorte el año que viene y de forma piloto, con 50 cupos para estudiantes. Según explicaron a la diaria Mauricio Olivera y Federico Lecumberry, coordinadores académicos de la LIM, el principal motivo del lanzamiento de la carrera en esa modalidad es presupuestal, ya que cuenta con muy pocos recursos que se destinaron específicamente para la carrera.

Al respecto, señalaron que hace tres años comenzó a analizarse con mayor certeza la posibilidad de comenzar a dictar la carrera y en diciembre de 2024 los consejos de la FIC y la FING tomaron la decisión de hacerlo. Por lo tanto, durante este año se trabajó en el diseño de la malla curricular, para lo que se apeló principalmente a cursos de otras carreras que contribuyan al objetivo de la LIM: la formación de un profesional híbrido que incorpore conocimientos y herramientas de la ingeniería y la comunicación.

En ese sentido, Lecumberry contó que, más allá de que la LIM fue una idea de un grupo de docentes que comenzó a pensar en el tema hace unos diez años, en el proceso de diseño también aplicaron una encuesta a distintos empleadores que vieron con muy buenos ojos un perfil profesional de esas características. Según recordó el docente de la FING, en su momento la idea surgió “por ver la cantidad de gente en Ingeniería que tenía intereses por la comunicación, el arte o el uso de la tecnología para la transmisión de un cierto contenido”.

A ese interés se sumaron docentes de la FIC, luego de haber realizado un proyecto de investigación conjunto sobre el uso del espectro radioeléctrico. Tiempo después, comenzaron a surgir otros proyectos conjuntos entre ambas facultades, como Cruzar, que apunta a la recuperación y sistematización de archivos militares para la investigación sobre el pasado reciente.

Más allá de la falta de presupuesto para generar una oferta curricular propia, desde la coordinación de la LIM entienden que el enfoque interdisciplinario de la formación también requiere poder aprovechar distintos cursos y espacios físicos con los que ya cuenta la Udelar, como el estudio de televisión de la FIC y talleres de electrónica en la FING.

Según explicaron los coordinadores, a raíz de una partida que recibió la Udelar en una de las pasadas rendiciones de cuentas, la FIC definió destinar parte de esos recursos incrementales para “poner a flote el barco” y lanzar la edición piloto de la nueva licenciatura. En tanto, en la FING esos recursos fueron destinados a mejorar la capacidad de atención de estudiantes de cursos de primer año, lo que también redundará en mejores condiciones para estudiantes que ingresen a la nueva carrera. Por ejemplo, Lecumberry señaló que Matemática inicial será un curso de la FING “fuertemente recomendado para todo quien haga la LIM”, que apuesta por ser “un escalón de entrada antes de tomar los cursos”.

Preinscripciones, requisitos de ingreso y estructura de la LIM

La propuesta curricular de la LIM “no obliga a los estudiantes a hacer ningún curso, pero sí define cursos fuertemente recomendados”, explicó Lecumberry, quien agregó que la recomendación depende del bachillerato que haya cursado cada estudiante. “Para la gente que viene de los bachilleratos tecnológicos hay una malla curricular fuertemente basada en cursos de la FING; para los que vienen de otros bachilleratos ofrecemos una alternativa a través de cursos de Matemática de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración; el resto de los cursos esencialmente están en la FIC”, resumió el coordinador.

Detalló que no se exige algún o algunos bachilleratos específicos como requisito para ingresar a la LIM, sino que la única exigencia es que el estudiante haya tenido algún curso de matemática en el último año de la educación media. Por eso los estudiantes pueden postularse con una cantidad “bastante amplia” de bachilleratos cursados previamente.

Del 4 al 15 de febrero se abrirán las preinscripciones para la primera cohorte de la LIM, que contará con un cupo de 50 estudiantes. Por ese motivo, si la cantidad de postulantes que cumplan con los requisitos supera las 50 personas se hará un sorteo para determinar quiénes quedarán finalmente inscriptos, como suele hacerse en las carreras de la Udelar que tienen cupo de ingreso.

La carrera cuenta en total con 360 créditos que se componen con 50 de “opcionalidad total” para los estudiantes, mientras que el resto se divide de la siguiente forma: una cuarta parte del área de tecnología e ingeniería; otra cuarta parte del área de comunicación, narrativa, lenguajes, información; y la mitad de los créditos de un módulo de creatividad e innovación. Este último estará compuesto principalmente por “actividades integradoras” que se realizarán todos los años y tendrán formato de taller.

Según explicó Olivera, esos serán espacios en los que, en grupos, como ocurre mayormente en el campo laboral, los estudiantes podrán crear distintos proyectos con la tutoría de docentes de la FIC y la FING. Al respecto, agregó que los proyectos serán “cada vez más desafiantes”, en la medida en que los estudiantes avancen en la carrera. En el último año los estudiantes se dedicarán a la elaboración de su trabajo final de grado, que será acompañado por un tutor y un taller anual que se culmina con la entrega de la tesis.

Los coordinadores detallaron que cada estudiante tendrá un “perfil único” que debe ser definido en consulta con la Comisión de Carrera, que puede aprobarlo o hacer sugerencias de cursada para aprobarlo definitivamente.

La LIM y su continuidad, marcada por lo presupuestal

Más allá de que la FIC y la FING definieron iniciar la LIM pese a no contar con una cantidad de recursos que permitiera un escenario “ideal” para su implementación, la apertura de una segunda cohorte aún no está definida. Según señalaron Olivera y Lecumberry, la idea es monitorear la marcha de la primera generación de la LIM y evaluar dificultades y potencialidades que surjan en la primera experiencia piloto.

En ese sentido, los coordinadores plantearon que poder contar con un mayor presupuesto será clave para continuar la carrera y, sobre todo, para ampliar la cantidad de estudiantes que ingresen por año. Señalaron que se trata de una propuesta formativa inédita en el país, ya que, en general, las universidades ofrecen los perfiles de ingeniería y comunicación por separado, pero no carreras que los combinen por medio de la interdisciplina.

Olivera consideró que ese, precisamente, será uno de los principales desafíos de la LIM, ya que, en general, los estudiantes que ingresan a la Licenciatura en Comunicación “huyen de matemáticas” y los estudiantes que van a Ingeniería “huyen de las letras”, pero en la nueva carrera estarán “obligados a la interdisciplina”. En ese sentido, llamó a imaginar un profesional que “no solamente puede intervenir en tecnología, sino que también pueda contar historias” en distintos formatos, que van desde lo periodístico hasta lo artístico.

“Hay toda una cantidad de posibilidades nuevas que se abren en el espectro laboral, y otra cosa interesante es que la LIM no te está preparando para un trabajo específico hoy, sino que está pensando en un trabajo de acá a cinco o diez años, que todavía no se creó”, resumió el docente de la FIC.

Una muestra de eso es la cantidad de actores privados y del Estado que ofrecieron sus capacidades o infraestructuras para la puesta en marcha de los laboratorios de experimentación que se están pensando para que los estudiantes puedan poner en marcha distintos proyectos. Según comentaron los coordinadores, estos actores van desde el LATU y Antel hasta la empresa Musitelli Film & Digital, dedicada a la producción audiovisual.

Más allá de las sinergias entre la FIC y la FING que se espera que ocurran a nivel de enseñanza, se espera que esta alianza también permita potenciar las agendas de investigación conjuntas, por ejemplo, en materia de restauración documental, de accesibilidad mediática, en una línea sobre la interacción entre hombre y máquina y también en el estudio de la inteligencia artificial generativa.