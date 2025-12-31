Una vez que el gobierno, los sindicatos y autoridades de la Universidad de la República (Udelar) ratificaron el convenio salarial que había sido preacordado en agosto, el Consejo Directivo Central (CDC) de la Udelar resolvió el destino que le dará al aumento salarial asignado por el Poder Ejecutivo. Según lo resuelto, los recursos se destinarán a mejorar los ingresos de los docentes grado 1 y 2, que son quienes concentran la mayoría del plantel docente y perciben los salarios más bajos del escalafón.

El monto asignado para salarios de docentes y no docentes a la Udelar fue de 140 millones de pesos, de los cuales se acordó que 84 millones sean dirigidos exclusivamente a los docentes. Por eso, “a los docentes grado 1 y 2 que tengan entre 16 y 23 horas semanales se les ajustará el valor hora al que tienen los de 24 horas”, según fue consignado en un comunicado de la Asociación de Docentes de la Universidad de la República (ADUR). Esto implica “un aumento extra del entorno del 13% para los grado 1 y grado 2 que tienen 16 horas y de 6,5% para los grado 1 y grado 2 que tienen 20 horas”, ya que en la Udelar el valor de la hora docente aumenta en la medida en que también se incrementa la carga horaria semanal.

El aumento salarial concedido por el Poder Ejecutivo fue resultado de la presión ejercida por los sindicatos durante la discusión presupuestal, explicó el rector de la Udelar, Héctor Cancela, durante la última sesión del CDC del año, realizado el 16 de diciembre. El rector, además, señaló que la propuesta inicial del Ejecutivo contemplaba un incremento nulo en materia salarial, pero que, tras las negociaciones, se logró elevar ese porcentaje al 0,62%, con el planteo de que los recursos fueran utilizados específicamente para salarios.

Además, durante la misma instancia, Cancela señaló que “el achatamiento [de los salarios de la Udelar] es un problema real” y, si bien reconoció que el incremento “es muy pequeño”, explicó que fue acordado en tanto se entendió como una forma de atender a los grados más bajos de la escala docente. Asimismo, indicó que el acuerdo se alcanzó en este momento del año debido a que el presupuesto se terminó de votar en diciembre. Está previsto que el aumento sea implementado a partir del 1° de enero de 2026.

Durante el CDC varios decanos se refirieron a lo resuelto por el organismo como un “gesto político” para atender a los docentes con salarios más bajos y que sostienen buena parte de las actividades universitarias, pero también advirtieron que la medida que se tomó puede tener efectos no deseados. Por ejemplo, se mencionó que a partir de ahora costará más dinero abrir cargos docentes grados 1 y 2 que se encuentren dentro de la franja horaria de referencia para el aumento. En ese sentido, se señaló la necesidad de monitorear en el corto plazo los efectos de la medida.

De la misma forma, se planteó que en el presupuesto quinquenal no se incluyeron recursos específicos para la redefinición de la escala salarial en la Udelar, algo que prevé hacer la institución, pero necesita recursos incrementales para financiarlo.