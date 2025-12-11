La Universidad Claeh creó recientemente una Facultad de Psicología, que tendrá como decano al Psicólogo y Magister en Desarrollo Local y Regional Luis Carrizo, quien también cuenta con estudios de Doctorado en Ciencias Políticas en Sorbonne-Nouvelle Paris 3. En un contexto en el que cada vez más estudiantes eligen estudiar Psicología, la creación del nuevo servicio académico irá de la mano con una nueva carrera que ofrecerá la Universidad Claeh, que a partir de 2026 tendrá en su oferta la Licenciatura en Psicología.

En el lanzamiento de la licenciatura, realizado el 24 de noviembre, distintas autoridades de la universidad marcaron el hecho como un hito para la vida académica de la institución. En ese sentido, el integrante de la junta directiva y exrector de la Universidad Claeh, Andrés Lalanne, contó que la nueva carrera llevó bastante tiempo de discusión y elaboración interna. Según destacó, la nueva propuesta va de la mano con la tradición de formación en ciencias sociales y humanidades que tiene la institución.

Lalanne definió a la nueva carrera como una apuesta “de riesgo”, pero señaló que están dispuestos a enfrentar el desafío y agregó que la nueva facultad tendrá vínculo con las facultades de Medicina, Derecho, Cultura, Educación y Desarrollo Local de la universidad.

El actual rector de la Universidad Claeh, Carlos de Cores, también contextualizó el lanzamiento del nuevo servicio y la nueva carrera en la tradición de la institución y, en particular, en su misión fundacional. Según dijo, contribuirá a “propender al desarrollo armónico e integral de todas las personas y de toda la persona”. De Cores planteó que la nueva Facultad de Psicología está en directo vínculo con pensadores que son claves en la vida de la institución, como Louis-Joseph Lebret, Juan Pablo Terra y Edgar Morin. Precisamente, la universidad cuenta con una cátedra Unesco de Transformaciones Sociales y Condición Humana, inspirada en la obra de Morin, que es coordinada por Carrizo, el decano de la nueva facultad.

En el lanzamiento, Carrizo planteó que la nueva carrera apostará por la innovación y se nutrirá de la investigación-acción, del compromiso social y de la rigurosidad metodológica. Además, sostuvo algunas preguntas que regirán su puesta en marcha: “¿Qué hacemos con lo que sabemos?” y “¿Cómo llevamos adelante nuestro conocimiento para el bien común?”. Respecto a esta última, indicó que aspiran a que la formación no sea para generar “profesionales que se aíslen y mercantilicen su práctica, sino para dotar a gente ya comprometida con lo social de instrumentos para avanzar y luchar por un desarrollo humano inclusivo, equitativo”. En tanto, Carrizo anunció que la nueva licenciatura será la primera del mundo que se basará en la Declaración Internacional de Competencias Fundamentales en Psicología Profesional.

La carrera será dirigida por el psicólogo y doctor en Diseño, Gestión y Evaluación de Política Públicas de Bienestar Social Javier Labarthe, quien en el lanzamiento planteó que la formación de estos profesionales en la actualidad plantea la necesidad de no enfocar la formación únicamente para el trabajo en la clínica tradicional, sino en otras áreas que cada vez más impactan en la vida de las personas. En concreto, habló de “fenómenos sociales que requieren otra mirada” como “las migraciones, los conflictos interpersonales y sociales, la violencia, junto a campos como la psicología ambiental, la psicología social”.