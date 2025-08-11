La Asociación de Maestras del Uruguay (Ademu-Montevideo) realizará un paro este lunes en respuesta a una agresión que sufrió la directora de la escuela 65 Portugal, ubicada en Ciudad Vieja.

La secretaria general de Ademu, Paola López, dijo a la diaria que el viernes “sucedió la agresión física a una maestra directora” y, “como siempre que suceden hechos así, se evalúan las características de la situación y demás” y se convoca automáticamente a un paro y a una asamblea.

“Llevamos a cabo hoy [por este domingo] la asamblea para poder debatir a nivel colectivo este tipo de situaciones que, en realidad, nos encuentra en un momento bastante crítico en las escuelas y jardines, en donde vivimos a diario situaciones de distinta índole, muchas de ellas no llegan a la agresión física, pero sí el tipo de violencia verbal, amenazas, cuestiones que son atravesadas por la violencia psicológica, en este mundo de lo digital y del uso de las redes”, explicó.

El paro será este lunes en todas las escuelas del departamento de Montevideo y, además, “se mantiene el paro que ya teníamos definido en el marco de la lucha presupuestal para el martes 12”.

López informó que la agresión a la maestra directora fue por parte de un familiar de uno de los escolares y que la docente “está bien”, “en el sentido de que es una docente comprometida con su tarea, porque no es sencillo sobrellevar una situación así para cualquiera en su lugar de trabajo”.