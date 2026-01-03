En marzo, los estudiantes del primer año de Formación Profesional Básica (FPB) opción Audiovisual de la UTU de La Teja no se imaginaban que 2025 iba a ser el año en el que, a través de un proyecto del centro educativo, llenarían el teatro Florencio Sánchez de Montevideo.

La idea comenzó a instalarse una vez que el colectivo Territorialidades le acercó al docente de FPB Audiovisual Leonardo Nahum la propuesta de hacer talleres artísticos a lo largo del año. La idea incluía la realización de la obra teatral, pero en ese momento era una incógnita. Según recordó Nahum, al comienzo del año lectivo muchos de los estudiantes no mostraban interés en la propuesta, que es uno de los planes de UTU para adolescentes que se desvincularon del sistema educativo.

Territorialidades, uno de cuyos directores es Pedro Cayota, es definido por sus integrantes como “un concierto cinematográfico que fusiona canciones documentales, etnografías musicales, intervenciones teatrales y experiencias sensoriales”, según se recoge en una nota del portal Medios Públicos realizada en 2022. Más allá de que una parte de la propuesta consiste en generar espectáculos propios a los que se cobra entrada, también apuntan al trabajo en distintos territorios y con distintos actores locales.

Así, el proyecto fue clave para que la preparación de la obra trascendiera las aulas de la escuela técnica de La Teja e incluyera a estudiantes y docentes del liceo Jubilar y de la Fundación Salir Adelante, de la Bnai Brith, que trabaja con estudiantes de contexto socioeconómico desfavorable de distintos liceos en la culminación de la educación media.

Foto: Alina Viera, difusión

Esa diversidad cobró vida en la realización de los ensayos generales, recién después de que la obra estuviera guionada, según contaron a la diaria Nahum, Cayota y Agustín Pérez Milano, de Territorialidades, y varios adolescentes que participaron del proyecto durante el año: Priscilla Soca, que es parte de un programa de Fundación Salir Adelante, y Alejo Vasconcellos, Agustín Casarotti, Ezequiel Peralta, Santiago Rosas, Gastón Vallejo y Leonardo Fernández, todos de la UTU de La Teja.

La obra de teatro se tituló Vendaval y homenajeó especialmente a Martín Klein, docente de FPB Audiovisual durante muchos años en Paso de la Arena, donde fue compañero de Nahum. Klein falleció ese año, y antes de morir publicó siete videopoemas que fueron la inspiración para el proyecto teatral que terminó con 300 personas en el Florencio Sánchez en noviembre de 2025, lo que significa localidades llenas.

Durante el año, los talleres artísticos se convirtieron en el principal insumo de producción de la obra, más allá de que todavía no estaba claro si sería concretada o no. Los talleres incluyeron audiovisual, poesía, canto y teatro, y así se fueron produciendo recursos audiovisuales que se proyectaron durante la obra de noviembre. Por ejemplo, en el taller de poesía se grabaron fragmentos de poemas que fueron leídos por los propios estudiantes, algunos de elaboración propia.

Foto: Alina Viera, difusión

Según explicaron desde Territorialidades, no trabajaron con personajes específicos. Con el apoyo musical de Animales de Poder –el disco Augura ofició de guion de montaje–, optaron por “propuestas colectivas corales”. De esa forma cumplieron con la necesidad de no comprometer a ningún adolescente con el protagonismo, primero porque no era la idea y también porque así podían cubrirse en cualquier eventualidad. Según indicaron los talleristas del proyecto, hasta último momento no tenían del todo claro qué estudiantes iban a integrar el elenco. “Buscamos generar una plataforma que no expusiera a nadie y que permitiera tener margen para eventualidades”, señalaron Cayota y Pérez Milano.

Desde el lado de la UTU también tuvieron el apoyo del director de la escuela técnica, Mario Benítez, de la educadora Leticia Ferrari y de Valentina Ramos. Según recordó Nahum, en el centro educativo se sorprendieron con el cambio radical en las ganas de expresarse de los estudiantes bajo la modalidad de taller: “De estar callados y mirando los celulares en las primeras clases a escribir unas poesías impresionantes”, destacó, y agregó la importancia de que en la educación se ponga foco en “el proceso” y en “mostrar desde la acción”.

En particular, la presencia del programa FPB fue reducida en el gobierno anterior. Las actuales autoridades de UTU han planteado que en 2019 las propuestas de FPB tenían 11.000 estudiantes y mejores resultados educativos que el Ciclo Básico Tecnológico, mientras que en 2025 hay 4.000 estudiantes en FPB y los resultados son peores si se los compara con la Educación Básica Integrada. Al respecto, Nahum valoró la presencia de las actuales autoridades de la Dirección de Educación Técnico Profesional el día en que se estrenó la obra, lo que es un importante reconocimiento para estudiantes y docentes de la institución.

Foto: Alessandro Maradei

Más allá de que la obra tuvo como principal inspiración la poesía de Klein, en distintos actos también se abordaron diversas temáticas que los adolescentes consideraron relevante poner sobre la mesa, ya que entienden que desde el mundo adulto no se los suele consultar cuando se abordan algunos de esos temas. Entre ellos estuvieron la violencia, el acoso escolar y la desvinculación del sistema educativo.

Sobre este último tema estuvieron trabajando durante buena parte del año los estudiantes de FPB Audiovisual, que elaboraron un corto que ganó el premio del concurso “Un minuto, un derecho”. Escenas del corto, precisamente, fueron proyectadas detrás de una de las escenas de la obra, en las que, de a uno, varios adolescentes se levantaban de sus bancos una vez que se escuchaba el motivo por el cual debieron desvincularse del sistema educativo, algo que fue relevado entre sus propios compañeros de clase.

“Profe, tuve que dejar los estudios porque tengo que cuidar a mis hermanos chicos”; “hay problemas en casa”; “me gustaría estudiar, pero no puedo”; “no puedo venir porque tengo que ayudar a mi madre” y “me cuesta ir porque el barrio está peligroso” fueron algunas de las razones planteadas.

Foto: Alina Viera, difusión

El recuerdo de Klein y la continuidad del proyecto en 2026

En otra de las escenas, el propio Nahum, que este año fue distinguido por la Feria de Buenas Prácticas del Colegio Santa Elena por su aporte a la educación, es el que realiza un monólogo en el que explica qué significa ser docente. Según afirma en la obra, dedicarse a esa profesión “es mucho más que estar parado frente a estudiantes dando clase”, ya que implica “acompañar a los gurises”. Al respecto, el tallerista de audiovisual recordó que buena parte de esas reflexiones surgieron del propio diálogo con Klein, con quien compartía la docencia en la UTU de Paso de la Arena.

Nahum explicó que con Klein solían interesarse en las situaciones de sus estudiantes para ver cómo podían acompañarlos de la mejor manera, y destacó que el recuerdo del compañero fue especialmente emotivo durante la obra, ya que su familia y su compañera de vida estaban entre el público. De hecho, uno de los estudiantes contó que algunos familiares de Klein son sus vecinos y que en el barrio lo reconocieron y le dieron las gracias por la presentación.

Al ser consultados al respecto, los adolescentes, por su parte, enumeraron algunas emociones que sintieron durante el proyecto, entre las que destacaron la “alegría” y el gusto por “compartir el tiempo” con adolescentes de La Teja y de otros barrios a los que no conocían. Otro estudiante contó que su madre se puso a llorar de emoción después de que terminó la obra.

Foto: Alina Viera, difusión

Soca valoró que pudo sentirse escuchada a lo largo de todo el proceso, y también destacó la confianza que los talleristas pusieron en ella. Recordó que incluso quería participar de los ensayos estando con fiebre, y aseguró que el año que viene le gustaría continuar participando del proyecto. Sin embargo, planteó que tiene dudas, ya que cumplió 18 años hace poco y no sabe si el año que viene tendrá que trabajar además de estudiar, lo que le quitaría tiempo para profundizar en su vocación artística. De todas formas, aseguró que desde la fundación le dijeron que los talleristas pueden adaptar los horarios de la propuesta a los tiempos con los que cuentan los estudiantes, lo que la dejó un poco más esperanzada.

Al ser consultados, también los demás estudiantes plantearon que les entusiasma la idea de seguir adelante con los talleres el próximo año lectivo, cuando pasarán a segundo grado.

Más de 50 personas involucradas en la realización de la obra La obra contó con el apoyo de la Fundación Itaú y en la realización estuvieron involucrados 22 estudiantes de la UTU de La Teja: Cecilia Agarrayua, Vanina Bianchi, Agustín Casarotti, Leonardo Fernández, Joan García, David Larrosa, Kiara Marchesan, Damián Molina, Gonzalo Molina, Mateo Molinero, Juan Olivera, Byron Olivera, Etian Peralta, Jeanfranco Preza, Nicolás Riveiro, Santiago Rosas, Michael Salgado, Diego Santana, Antonella Santos, Kimberly Silveira, Gastón Vallejo y Alejo Vasconcellos. De la Fundación Salir Adelante participaron Thiago Barboza, Kiara Alegre, Bettiana de Amilivia, Noelia Bauzá, Martina García, Esmeralda de los Santos, Franco López, Abigail Huamán, Lucas Alonso, Lucía López, Guadalupe Casuriaga, Leandro Mochó, Sofía López, Lucas Ríos, Carolyn Sienra, Agustina Medeiros, Nathalya Mendoza, Wenndy Morales, Franco Repicio, Tiago Umpierre, Joaquín Ruiz Díaz, Priscila Soca, Avril Tajes, Santiago Tarabini, Marcos Tor, Camila Viera y Angelina Zavaletchi. Desde el liceo Jubilar los participantes fueron Jesús Olivera, Gala Sánchez, Sofía Flores, Nataly Cauven y Sofía Rodríguez. En todos los casos, los estudiantes contaron con un amplio apoyo del equipo de Territorialidades y de los respectivos centros educativos.

