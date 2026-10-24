Culminó el ciclo de encuentros regionales de coros de secundaria con centros educativos de Montevideo y Canelones

Coro del liceo Médanos de Solymar, el 23 de octubre, en el Encuentro Regional de Coros de Primavera, en la Escuela Experimental de Malvín.

Este viernes el Centro Cultural La Experimental, ubicado en el predio de la escuela Experimental de Malvín, recibió a distintos coros de liceos y UTU de educación media en el quinto Encuentro Regional de Coros de Primavera que, en esta oportunidad, contó con la participación de centros educativos del área metropolitana.

Andrea Tejera. Foto: Rodrigo Viera Amaral

El espectáculo fue presentado por la inspectora de Educación Musical de la Dirección General de Educación Secundaria de la Administración Nacional de Educación Pública, Andrea Tejera, quien contó a la diaria que el encuentro de este viernes se realizó con coros de Montevideo y Canelones y fue el último de diez encuentros a nivel nacional.

Coro de la Escuela de Artes y Artesanías Dr. Pedro Figari. Foto: Rodrigo Viera Amaral

Esta iniciativa, que comenzó su recorrido en setiembre por otros departamentos como Lavalleja, Salto, Paysandú, Maldonado y Rivera, busca consolidar un espacio de integración musical y comunidad para los jóvenes a nivel nacional. “Lo que nosotros quisimos hacer fue generar esta impronta regional, donde se generen encuentros para que no solamente se junten los coros del lugar, sino con un poquito más de apertura a la zona”, contó Tejera.

Coro del Liceo Santa María Montevideo. Foto: Rodrigo Viera Amaral

A su vez, la inspectora señaló que otro de los objetivos está en potenciar los encuentros corales que anteriormente eran únicamente organizados por docentes y así brindar mayores oportunidades de participación a los coros del interior del país, donde las distancias geográficas y la falta de instancias para presentarse públicamente hacen que estos encuentros regionales sean, en muchos casos, una de las pocas oportunidades para compartir su trabajo con otros grupos, contó.

Foto: Rodrigo Viera Amaral

Por otra parte, la iniciativa también incorporó la interpretación colectiva de una canción de un artista uruguayo como símbolo de identidad y encuentro, contó Tejera. Por eso, en esta oportunidad y para celebrar la clausura de los encuentros, el invitado fue Gerardo Dorado, más conocido como El Alemán, quien cerró el evento “con tremenda alegría”, interpretando su canción “Construcciones”, junto a los coros de todos los liceos que participaron en la jornada.

Foto: Rodrigo Viera Amaral

En un repertorio marcado por “tanta diversidad musical”, como destacó uno de los docentes que acompañó al coro de la Escuela de Artes y Artesanías Dr. Pedro Figari de Ciudad Vieja, también participaron del encuentro los coros del liceo 18, liceo 1 de El Pinar, Médanos de Solymar y del colegio Santa María de Montevideo. “Adiós a la rama” de Ruben Rada, “Candombe de mucho palo” de Jorge Do Prado o “Thriller” de Rod Temperton fueron algunas de las canciones que se escucharon. A su vez, las interpretaciones incorporaron diversos instrumentos como guitarras, órgano eléctrico, melódica, bombo legüero y güiro, que aportaron variedad sonora a las presentaciones.

Gerardo Dorado "El Alemán". Foto: Rodrigo Viera Amaral

Cada actuación recibió la cálida y eufórica devolución de los adolescentes y representantes de los demás centros educativos. Tejera contó que en los encuentros realizados en el interior del país, los eventos tuvieron una mayor repercusión y convocaron más público, entre familiares de los estudiantes y vecinos de la comunidad. Además, algunas jornadas incluyeron la presentación de hasta 300 estudiantes. “A nivel del interior esto es una movida muy importante que año a año viene creciendo”, contó.

Foto: Rodrigo Viera Amaral

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