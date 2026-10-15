Pablo Caggiani dijo que “tiene que haber intervención de la política pública” para orientar los usos de IA en el sistema educativo

En la apertura de Ceibal EduIA, la presidenta del organismo, Fiorella Haim, habló de dos ejemplos de usos de IA para atender necesidades de la educación uruguaya.

Este miércoles inició la tercera edición de Ceibal EduIA, un congreso que reúne a especialistas de diversos ámbitos para abordar el cruce entre educación e inteligencia artificial (IA). En la mesa de apertura estuvieron distintas autoridades del gobierno y también se firmó un acuerdo de cooperación entre Ceibal, organizador del congreso, y el Ministerio de Relaciones Exteriores, con el objetivo de dar apoyo en alfabetización en IA para funcionarios de la cancillería y también desarrollar una línea de cooperación internacional en educación e IA.

El canciller Mario Lubetkin dijo en la apertura que autoridades del gobierno se están reuniendo con varias plataformas que se han instalado o se van a instalar en Uruguay y aseguró que en todos los casos destacan la estabilidad que ofrece el país. Por ejemplo, habló de una reunión que días atrás mantuvo junto al presidente de la República, Yamandú Orsi, con el vicepresidente de Google. Lubetkin destacó la estrategia que está llevando adelante Ceibal en materia de IA y dijo que ello es parte de lo que necesita el “nuevo Mercosur” que se apuesta a construir.

Precisamente, el presidente de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), Pablo Caggiani, sostuvo que la IA es “un tema de conversación en el Mercosur” y que, más allá del bloque regional, todos los países de América Latina “tienen que ir viendo cómo entran en estos temas de conversación”.

El jerarca también destacó el papel que juega Ceibal y aseguró que el “espacio de articulación con la educación es parte de la agenda cotidiana”. No obstante, afirmó que, a raíz de lo vertiginoso de los cambios en materia tecnológica, “nunca vamos a llegar a contar con la evidencia suficiente” para el desarrollo de las políticas públicas, lo que hace “bien difícil” la tarea de los gobernantes.

En ese sentido, Caggiani dijo que es necesario aprender a usar la IA, pero también abordar sus dimensiones éticas o aspectos de la gobernanza. A partir de algunos sondeos que muestran un importante uso de esas plataformas tanto en docentes como en estudiantes uruguayos, el presidente de ANEP dijo que las actuales autoridades tienen el convencimiento de que “tiene que haber intervención de la política pública”, y por ello “se han dispuesto herramientas y espacios de formación y de trabajo”.

El jerarca analizó que los últimos resultados de las Pruebas PISA dan la pauta de que “el problema no es el uso de la IA, sino el tipo de demanda cognitiva que activa en los estudiantes al usarla”, lo que “estaría impactando en los niveles de logro” de los adolescentes. Por lo tanto, valoró que en Uruguay la política educativa tiene que “intervenir en el tipo de uso que se hace de la IA”.

Caggiani planteó que la IA está impactando fuertemente en el mundo del trabajo, ya que existe claridad acerca de que “nos permite trabajar menos y producir más y mejor”, pero el problema es lo que sucede luego con eso. “Por fuerzas naturales no se va a resolver de una manera en que no quede nadie atrás”, completó. En segundo lugar, dijo que estas plataformas están incidiendo en “el arreglo social y el conjunto de valores que regulan nuestra convivencia”.

A su turno, el titular del Ministerio de Educación y Cultura, José Carlos Mahía, destacó el “camino innovador” que supuso Ceibal, primero con el acceso a la tecnología y luego con el apoyo a la función docente, de forma de contribuir desde el Estado “para que cada quien pueda ser, según sus capacidades, y tener sus metas”.

El ministro valoró que el año pasado se logró la instalación de un laboratorio regional de IA en el país, lo que marca la impronta del país de “no esperar a que las cosas sucedan” y poder anticiparse.

En tanto, Mahía marcó la necesidad de “ver cómo a través de la IA hay un cambio sustancial en la capacidad de comprender, crear y trabajar en el mundo”, con “transformaciones a una velocidad enorme”. Por ello, sostuvo que es necesario el trabajo conjunto de diversas instituciones de forma de “ir a la utilización de estas herramientas con una mirada crítica”.

IA para que estudiantes ciegos puedan programar y una plataforma para mejorar la escritura

Fiorella Haim, presidenta de Ceibal, dio la primera conferencia del congreso, que se extenderá también durante el jueves en el edificio Mercosur, con varias actividades que también se transmiten por Youtube. Ante un auditorio compuesto por autoridades, docentes, miembros de organismos internacionales e investigadores uruguayos y extranjeros, Haim realizó un recorrido por la historia de Ceibal y se detuvo en los desarrollos que el centro viene desarrollando en materia de pensamiento computacional e IA.

Al respecto, dijo que cada año más de 100.000 estudiantes de la educación obligatoria pasan por un curso del programa que aborda esas temáticas. Para concretarlo, la presidenta sostuvo que se logró “romper una barrera geográfica” y llegar a todas las zonas del país, y que ello fue posible gracias a la tecnología. En concreto, dijo que la fibra óptica y la videoconferencia permiten realizar clases con un docente remoto que se complementa con el maestro o profesor de aula.

Haim también se refirió al desarrollo de más de 250 Ceilabs en todo el país, lo que permite que más estudiantes puedan llevar adelante proyectos de pensamiento computacional. En definitiva, resumió que el centro apunta a que “el vínculo con la tecnología le permita a los estudiantes modificar la realidad”.

La jerarca también se refirió al laboratorio de IA en educación y dijo que permitió plantear e intentar responder varias preguntas que le interesan al país. Según relató, en el laboratorio se trabaja “con muchos socios” y actualmente cuenta con 93 iniciativas en curso para “llegar a soluciones que son de interés para el sistema educativo”.

En particular, se refirió a dos de ellas: Bloco y EscribeLab. En relación a la primera, contó que apunta contra la “barrera de la pantalla” para que los estudiantes ciegos puedan programar. Para superarlo, con impresoras 3D Bloco imprime los bloques de programación con braille, de forma que los estudiantes vayan armando su propio código; luego se saca una foto y con procesamiento de imágenes, usando IA, logran programar las placas micro.bit. Según detalló Haim, se han entregado 75 kits de Bloco y, si bien todavía se están probando, ya hay casos en los que niños y niñas ciegos o de baja visión lograron programar sus placas. “Nos falta, sabemos que hay barreras, pero la IA tiene mucha potencialidad para encontrar soluciones”, sostuvo.

Respecto a EscribeLab, Haim contó que aborda el proceso de escritura en la construcción de pensamiento de los estudiantes de noveno grado. En concreto, “permite ir armando un ensayo argumentativo”, que es parte del programa de dicho grado, completó. Según dijo, la idea es que los adolescentes usen el programa con sus docentes y “que puedan ir haciendo un proceso de planificación, luego la escritura propiamente dicha, la revisión y en cada una de esas etapas les va brindando información”. De forma de evaluar su impacto, Ceibal está haciendo un estudio randomizado controlado cuyos primeros resultados fueron favorables, ya que en solo tres meses los estudiantes que usaron el programa pudieron mejorar sus habilidades de escritura.

En ambos casos, la jerarca destacó que “estamos haciendo que los estudiantes estén haciendo más por sí mismos y con otros y otras”

Acciones de Ceibal en materia de equidad de género

La presidenta de Ceibal también se refirió a acciones que el centro viene desarrollando en materia de equidad de género en STEM [ciencia, tecnología, ingeniería y matemática, de acuerdo a la sigla en inglés]. Al respecto, mencionó que el 46% de las niñas que participan de los cursos de pensamiento computacional e IA se ubican en los niveles altos de desempeño, lo mismo que ocurre con el 40% de los varones. Sin embargo, Haim destacó que, cuando se les consulta, las niñas en mayor medida consideran que les fue peor de lo que les fue, lo que no pasa con los varones.

Más allá de la buena noticia de que “las capacidades están” y las niñas “lo están haciendo bien”, planteó su “preocupación” en relación a que “cuando no tienen esa confianza en sí mismas, eso afecta las trayectorias que eligen” posteriormente. “Estamos perdiendo posibilidades de desarrollo como país”, lamentó.