El taller Bio Retrato se construye a partir de dos conceptos. Así lo explica Sergio Blasina en la sala José Pedro Varela de la Biblioteca Nacional ante un público integrado por niñas, niños y algunas familias que se acercaron a participar en la actividad de cierre del proyecto. Por un lado, señala que “bio” remite a “biografía”, y, por otro, “retrato” alude al “retrato fotográfico”. En ese cruce de significados se encuentra la esencia de una propuesta que Blasina comenzó a desarrollar, junto con un grupo de colegas, en escuelas de Montevideo a partir de 2025.

Blasina es licenciado en Comunicación por la Facultad de Información y Comunicación (FIC) de la Universidad de la República y el coordinador de la propuesta. En diálogo con la diaria, contó que el proyecto surgió en 2023 en el marco del proyecto participativo Mi Escuela, Mi Bbarrio, impulsado por el Municipio B y con el apoyo de la FIC. Un año después, la propuesta recibió el respaldo de los Fondos Concursables para la Cultura del Ministerio de Educación y Cultura (MEC). A partir de entonces, el equipo integrado por Marcelo Castagnola, Natalia Pucciarelli y Florencia Elizalde, además de Blasina, empezó a trabajar con los grupos de quinto año de la escuela 5 José Pedro Varela y la 61 Konrad Adenauer.

“Bio Retrato parte de la premisa de que cada persona, sin importar su edad, guarda en su corazón un recuerdo favorito que conecta fuertemente con su esencia”, explicaron desde la coordinación del proyecto. A partir de esa idea, los talleres proponen un recorrido de ocho encuentros, de casi dos horas cada uno, que invita a “aprender a mirar lo que tenemos alrededor”, para que los estudiantes se acerquen a distintos conceptos y técnicas de fotografía que luego ponen en práctica al salir en busca de imágenes que les permitan contar sus propias historias.

“¿Qué necesita una buena foto para ser creada?”, preguntó Blasina a los estudiantes de la escuela 5 que acompañaron la jornada de cierre del taller. “Estar en el lugar del otro y conocerlo”, respondió Matías, uno de los alumnos. “Y [tener en cuenta] el instante, la luz y el encuadre”, agregó. La dinámica del taller promueve que los estudiantes conecten con un “biomomento”, concepto que utilizan desde Bio Retrato para referirse a aquellos recuerdos “predilectos” que tenemos vinculados a la niñez. Para explorar esa conexión, los creadores del proyecto contaron que, durante uno de los encuentros, los estudiantes se sentaron en ronda y fueron invitados a evocar alguno de esos momentos. “Porque todos estamos hechos de momentos especiales, de miradas, de una persona que nos abrió la puerta en algún lugar, alguien que nos dijo ‘lo estás haciendo bien’”, compartió Pucciarelli.

Una vez que cada estudiante identifica su biomomento, la dinámica en el aula da paso a una conversación en la que se busca generar un clima de confianza para compartir los sentimientos y emociones que despertaron los recuerdos, contaron los talleristas. Según relataron los estudiantes, la dinámica también contribuyó a fortalecer el “trabajo en equipo” y a conocerse mejor entre ellos.

Este jueves, en la jornada de cierre del taller, las familias de los alumnos también fueron invitadas a compartir algunos de sus biomomentos y contar brevemente sobre ellos. La propuesta retomó una de las actividades que los estudiantes habían desarrollado a lo largo del año, que consistía en llevar esos relatos al aula y compartirlos con sus compañeros.

“Un simple gesto puede cambiar la intención de la foto y lo que transmite”, señaló Blasina, para introducir a la jornada de cierre algunos conceptos centrales que se trabajaron a lo largo del taller. Durante el proceso de trabajo con los estudiantes, abordaron tres aspectos principales vinculados a la fotografía: la luz, el encuadre de la imagen y el instante en que se toma la foto.

A partir del intercambio con los estudiantes, la conversación durante la actividad también recorrió el proceso que dio lugar a la creación de las fotografías que fueron expuestas en este cierre, tomadas por los propios estudiantes. Para poner en práctica lo aprendido, los alumnos salieron de la escuela y se trasladaron al liceo IAVA. Allí, convirtieron los espacios del liceo en el escenario de sus fotos.

Las imágenes reflejaron la práctica de la observación y las técnicas aprendidas para crear una foto. Como forma de cierre de la actividad, Blasina propuso a las niñas y niños presentes definir en una palabra el taller Bio Retrato. “Arte”, “comunicación”, “trabajo en equipo”, “convivir con los compañeros”, “conexión y empatía”, “convivencia y fotografía”, “una forma distinta de mirar el mundo” y “algo nuevo” fueron algunas de las ideas que compartieron los estudiantes, que, aunque no se adaptaron completamente a la consigna, lograron expresar qué significó el proceso del taller para ellos.

La actividad contó con la presencia de Gabriela Verde, subsecretaria de Educación y Cultura, quien, a su vez, fue directora de la escuela 5. Verde formó parte de la instancia de cierre de los talleres y resaltó que el principal objetivo de las actividades que se realizan en los ámbitos educativos es que quienes participan en ellas logren “ser felices”.