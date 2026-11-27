Gabriela Salsamendi señaló que “las estadísticas nos muestran que estos sucesos se dan más sobre fin de año que a principio de año”

Este viernes, la Asociación de Maestros del Uruguay realizó un paro de 24 horas en Montevideo en respuesta a la agresión contra una maestra por parte de la madre de un estudiante. El episodio, ocurrido el jueves, sucedió a la salida del turno vespertino en la escuela 255, ubicada en La Cruz de Carrasco.

Ante este hecho, Pablo Caggiani, presidente de la Administración Nacional de Educación Pública, fue consultado en rueda de prensa durante la jornada y calificó como “inadmisibles” los episodios de violencia ocurridos en instituciones educativas. Además, señaló que, si bien la administración viene “encaminando” el trabajo en materia de convivencia, los episodios de violencia continúan ocurriendo en los centros educativos.

En ese sentido, Caggiani sostuvo que “hay que seguir trabajando” y “hay que seguir insistiendo” en que las instituciones educativas deben ser espacios libres de violencia hacia docentes, estudiantes y cualquier otro integrante de la comunidad educativa. Según afirmó, el trabajo realizado hasta el momento “no alcanza”, por lo que consideró que este episodio “nos tiene que llamar a la reflexión” para evaluar qué aspectos es necesario seguir modificando para evitar que estas situaciones se repitan.

Por su parte, la directora general de Educación Inicial y Primaria, Gabriela Salsamendi, también se refirió al episodio durante la jornada y expresó que desde la dirección “rechazamos enérgicamente cualquier situación de violencia que se dé en un centro educativo, ya sea violencia física, violencia verbal o de cualquier tipo”. Asimismo, señaló que “lamentablemente las estadísticas nos muestran que estos sucesos se dan más sobre fin de año que a principio de año”.

Salsamendi sostuvo que las situaciones de violencia que ocurren en los centros educativos responden, en parte, a problemáticas que exceden el ámbito escolar. En ese sentido, señaló que las “tensiones, desigualdades y otras situaciones a nivel de la sociedad” terminan atravesando las escuelas y, en ocasiones, derivan en “desbordes”.

En cuanto al episodio ocurrido, explicó que, a partir del lunes un equipo del Programa Escuelas Disfrutables de la Dirección General de Educación Inicial y Primaria (DGEIP) concurrirá al centro para trabajar y acompañar a la comunidad educativa. Según explicó, el objetivo será brindar apoyo al colectivo docente, al estudiante involucrado y a su familia, con la finalidad de “reconstruir un vínculo” que permita restablecer las condiciones de confianza necesarias para el trabajo educativo. “Sin confianza y sin trabajar en colectivo con las familias, la escuela sola no puede seguir avanzando”, afirmó.