Las inscripciones comienzan el próximo lunes y se extenderán hasta el 11 de diciembre a través de la aplicación Gurí Familia.

El próximo lunes comienza el período de inscripción para una nueva edición del programa Verano Educativo, a cargo de la Dirección General de Educación Inicial y Primaria (DGEIP), que este año incorpora 50 nuevas sedes.

La iniciativa, que comenzará a funcionar a partir del 8 de enero y se extenderá hasta el 4 de febrero del próximo año, “busca fortalecer las trayectorias educativas de niños y niñas” a través de actividades socioeducativas. Según explicó la directora general de Inicial y Primaria, Gabriela Salsamendi, en esta edición el programa contará con 195 centros educativos en todo el país. “Seguimos planificando y armando una propuesta divertida, pero de aprendizaje, de convivencia, que pueda atender a las distintas situaciones que se dan en verano”, señaló.

Entre esas situaciones, señaló que existe una “demanda social” de brindar respaldo a aspectos que requieren atención durante todo el año y que también se mantienen en la temporada estival, como los cuidados y la alimentación, además de la necesidad de que “los niños y las niñas también tengan oportunidades culturales, didácticas, deportivas y recreativas para atender el verano”.

La propuesta incluirá distintas actividades, explicó Salsamendi. “Estamos apostando a que este verano haya mucho campamento, mucha actividad acuática, mucha salida didáctica, que sea de verdad una propuesta que brinde una oportunidad de calidad para el acercamiento cultural”, señaló. Se prevé que el trabajo se articule con las intendencias, la Secretaría Nacional del Deporte, el Ministerio de Educación y Cultura y otras organizaciones.

En cuanto a las novedades de esta edición, desde la DGEIP destacan que por primera vez la propuesta alcanzará a algunos jardines de infantes con la intención de poner “el foco en los más chiquitos”, destacó Salsamendi. Sobre la propuesta, explicó que responde a un pedido por parte de la comunidad educativa y que su continuidad se evaluará en función de los resultados. A su vez, Verano Educativo tendrá por primera vez una sede ubicada en una escuela rural en Flores.

La propuesta también incorpora la articulación con la educación media a través de algunas sedes de Secundaria y UTU que se sumarán al programa y abrirán sus centros educativos para recibir estudiantes. A su vez, en el departamento de Maldonado, donde habrá 22 sedes vinculadas a la propuesta de verano, el programa trabajará con el gobierno departamental para la coordinación de recursos humanos, alimentación y aspectos organizativos y pedagógicos, según informaron desde la DGEIP.

Para esta edición se prevé la participación de 12.050 niñas y niños. El período de inscripción al programa de verano se extenderá hasta el 11 de diciembre a través de la aplicación Gurí Familia, en la que las familias podrán seleccionar los centros de interés para su concurrencia. Una vez finalizado el proceso de inscripción, las familias serán comunicadas sobre el centro educativo asignado.