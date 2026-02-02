El 4 de febrero abren las inscripciones para las más de 150 carreras que ofrece la Universidad de la República (Udelar). Más allá de que cada servicio universitario cuenta con distintos requisitos e incluso algunos, como la Facultad de Medicina, iniciaron su proceso de inscripción este lunes, existe un mecanismo de preinscripción establecido a nivel central.

Según se establece en un sitio web creado especialmente para los nuevos ingresos a la institución, la preinscripción se realiza a través del sitio bedelias.udelar.edu.uy y luego es confirmada por la bedelía de cada facultad, escuela o centro regional a cada usuario a través del correo electrónico que proporcione.

El único requisito para la inscripción es haber egresado de la educación media, aunque hay servicios universitarios que aceptan una inscripción provisoria durante algunas semanas para dar plazo a los estudiantes que deban aprobar asignaturas previas. En el caso de quienes ya egresaron, si provienen de la educación pública no es necesario que presenten ahora la fórmula 69A o B, ya que la Udelar la obtiene directamente de la Administración Nacional de Educación Pública. Quienes vienen desde la educación privada sí deberán presentar el documento que certifica el egreso al momento de la preinscripción, que se realiza de forma enteramente digital.

Por su parte, la universidad tiene algunos requisitos especiales para los estudiantes migrantes que cursaron la educación media en otro país. Al respecto, en 2021 la Udelar resolvió que quienes ingresan y están en esa situación pueden inscribirse sin revalidar sus estudios en el exterior.

Más allá de ese requisito formal de la inscripción, quienes transiten por el proceso de preinscripción también deben obtener una identidad digital, para lo que es necesario crear un usuario a través de TuID de Antel, un usuario .gub.uy o un usuario Udelar, en el caso de quienes ya son estudiantes, docentes o funcionarios técnicos, administrativos o de servicios en la institución.

Al momento de procesar la preinscripción en la web de bedelías el usuario deberá cargar al sistema su documento de identidad escaneado, una foto carnet y el carné de salud vigente, más allá de que algunos servicios universitarios pueden pedir documentación adicional. Una vez que la preinscripción se procesa, luego es confirmada cuando el usuario recibe un correo electrónico con el procedimiento para crear su usuario Udelar.

Una vez que eso ocurre, el estudiante debe anotarse a los cursos de su respectiva facultad también a través de la web de bedelías. Cada servicio universitario tiene su respectivo período de inscripción e inicio de cursos, lo que puede ser cotejado en las distintas páginas web institucionales.