La decisión de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) de eliminar un cargo docente en la escuela 69 de Estación Las Flores ubicada en Maldonado, generó cuestionamientos por parte de las familias de la institución.

La medida supone que el maestro director asuma la responsabilidad de un grupo durante la jornada educativa, de casi siete horas y media. La escuela 69 es de tiempo completo y actualmente tiene 93 estudiantes distribuidos en cuatro clases multigrado, donde, además, se ofrece servicio de comedor y se brinda desayuno, almuerzo y merienda, relató a la diaria Agustina Olivera, madre integrante de la comisión de fomento de la escuela.

Hasta diciembre del año pasado la escuela contaba con un docente por clase, además del director del centro. Eso permitía que este último se encargara de las responsabilidades administrativas y de coordinación que el centro educativo requiere. En el caso de una escuela con comedor, esa gestión incluye tareas adicionales, según explican las familias, como la organización y el pago a proveedores, que demandan tiempo y seguimiento permanente.

Desde la comisión de fomento señalaron que acompañan estas situaciones de manera semanal y que observan cómo el director destina buena parte de su tiempo a atender imprevistos administrativos y operativos, trasladarse a la inspección en Maldonado y coordinar actividades didácticas. A eso se suma la necesidad de dar respuesta a las precariedades ya existentes del centro, entre ellas dificultades vinculadas al estado edilicio, aseguró Olivera.

“Como padres, madres, familias y comunidad pensar que el director va a tener que estar en una clase nos hace preguntarnos: ¿qué va a pasar cuando el director tenga que salir? No entendemos cómo. O se deja de articular todo y atender las situaciones que surgen todo el tiempo, o se va a atender un salón de clase de primero y segundo año, que justo es una transición súper importante para los niños”, expresó Olivera.

Las familias pertenecientes a la escuela, sobre todo las que participan de la Comisión Fomento, cuestionan el criterio de la inspección de la Dirección General de Educación Inicial y Primaria de retirar un cargo de la escuela, mientras otras escuelas de la zona con menos alumnos y horario reducido mantienen sus cargos. “No entendemos el criterio que se está aplicando”, dice Olivera.

La comunidad escolar tomó ciertas medidas para intentar revertir la decisión antes del inicio de clases, por lo que se redactó una carta dirigida a ANEP y se juntaron firmas para presentarla en Montevideo. A su vez, el diputado Gabriel Gurméndez presentó el 18 de febrero un pedido de informes al Ministerio de Educación y Cultura, con destino a la ANEP, donde pide aclarar la situación denunciada por parte de la escuela.

Por su parte, Pablo Caggiani, presidente de la ANEP, al ser consultado por la diaria aseguró que la situación fue evaluada y que a la matrícula de la escuela “no le dan los números” para la restitución del cargo. En cuanto al criterio establecido para la reducción del cargo, aseguró que las inspecciones evalúan las situaciones caso a caso y que se tuvo en cuenta el reclamo por parte de las familias, pero que los números no dan para mantener los cargos que la escuela tenía.