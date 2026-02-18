La Unión de Funcionarios del Codicen (UFC) se encuentra en conflicto debido a la reducción de 733 horas docentes en la Dirección de Educación de Jóvenes y Adultos (DEJA). Aseguran que es una situación “muy preocupante” y que les “sorprende”.

El sindicato del Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) ocupa este miércoles la oficina de la DEJA, ubicada en 18 de Julio, a raíz de la comunicación, la semana anterior, sobre una reducción en las horas docentes que afectan principalmente a la educación en cárceles y de personas con discapacidad, según afirmó Diego Almada, vocero del sindicato, en diálogo con la diaria.

En cuanto a la justificación oficial de esto, Almada dijo que se les informó que parte del presupuesto se destinará al pago de componentes salariales, como pasajes de grado, antigüedad o titulación, algo que le parece “un absurdo”, ya que esos montos representan derechos adquiridos “hace más de media década”. Por lo tanto, consideró que “de ninguna manera” podrían ser un freno para que parte de la población que atienden no tenga acceso a la educación.

En cuanto a la medida tomada por la UFC, Almada aseguró que la idea es continuar con la ocupación, ya que se trata de una situación que se extenderá hasta que haya una instancia de diálogo tripartito, el día jueves, con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y la ANEP. Sobre esa base, afirmó que si la reunión se concreta podría levantarse la medida y aseguró que para el sindicato esa instancia representa una oportunidad “clave”.

A su vez, Almada compartió que la DEJA es uno de los sectores “más invisibilizados” y que cuenta con una oferta educativa distribuida en todo el país. En particular, detalló que, gracias a sus programas, se atiende la educación de personas en situación de privación de libertad y, además, se generan los recursos y herramientas necesarias para acompañar hacia la culminación de los estudios de las personas adultas que no terminaron la educación primaria.

También atienden la educación de personas con discapacidad o problemas de salud mental y brindan talleres vinculados al mundo laboral, el arte o la alfabetización.

Por su parte, Pablo Caggiani, presidente del Codicen, dijo a MVD noticias que el presupuesto para atender estas horas se mantiene y que el planteo del sindicato va a ser analizado en la sesión del Codicen del jueves.

Además, agregó que, aunque existe la posibilidad de que haya entre 200 y 400 horas menos en esa área, el año pasado quedaron sin cubrir aproximadamente 600 horas, por lo que la reducción no afectaría el trabajo de los docentes en ese sector. Asimismo, manifestó su “preocupación” ante las dificultades para asumir y ejecutar dichas horas, ya que consideró que corresponden a contextos educativos particularmente complejos que deben ser atendidos.