El Consejo de Formación en Educación (CFE) inició este lunes un nuevo año lectivo en los centros e institutos de formación docente de todo el país. Entre las medidas adoptadas para este comienzo de cursos, el organismo habilitó el ingreso a primer año con hasta tres materias previas, en el marco de una estrategia orientada a facilitar el acceso a las carreras.

Walter Fernández Val, presidente del CFE, dijo en diálogo con la diaria que para este año la matrícula supera los 27.000 inscriptos en todos los centros y, de esa cantidad, son 7.900 los estudiantes que pertenecen a nuevos ingresos.

En cuanto a los porcentajes de inscripción, aseguró que 53% corresponde a carreras de profesorados para Educación Media y 21% de los nuevos ingresos corresponden a la carrera de estudios de formación en Educación Primaria, según explicó. Esas son las dos carreras con más inscriptos dentro de la institución, mientras que el 12% pertenece a la formación para maestros y maestras de Primera Infancia.

En cuanto a las carreras que representan el menor porcentaje de demanda, se encuentran Maestro Técnico o Profesor Técnico, o la carrera de Educador Social. Fernández Val aclaró que esta distribución representa una demanda “histórica” y que se debe a una “distribución natural” que existe desde hace años y que se debe a razones más bien personales de cada estudiante.

Walter Fernández Val. Foto: Gianni Schiaffarino

Sobre la distribución geográfica que presenta el CFE, 63% de los inscriptos a sus carreras se encuentran matriculados en el interior del país. Al respecto, Fernández Val hizo referencia a que la institución aspira a desarrollarse con miras a convertirse en universidad. “Estamos en condiciones de volcar una gran cantidad de egresados universitarios al interior del país”, ya que “tenemos institutos y centros en todos y cada uno de los departamentos”, agregó, en relación a la posible creación del nuevo ente.

Con respecto a la asignación de horas docentes, hasta el momento se ha adjudicado 86% de las 62.350 horas disponibles. “Nosotros pensamos que es un buen porcentaje”, afirmó el presidente del CFE. Además, dijo que en el inicio de clases de 2025 este porcentaje representaba un 77%, es decir, nueve puntos porcentuales menos del número actual.

En cuanto a las horas que aún restan por asignar, explicó que “hay llamados abreviados, hay otros en los que hay listas de prelación, por lo cual los docentes pueden seguir eligiendo”.

Foto: Gianni Schiaffarino

Becas y nuevas facilidades que brindará el CFE a sus estudiantes

En cuanto a las posibilidades de apoyo que ofrece el CFE a los estudiantes, se encuentran las becas de apoyo económico. Estas se dividen en dos tipos, explicó Fernández Val: por un lado, las denominadas “Julio Castro”, destinadas a estudiantes de magisterio de primer y segundo año. Por el otro, las becas dirigidas a quienes cursan las carreras de profesorado, educación social, maestro de primera infancia y maestro y profesor técnico. Este año, además, se habilitó la opción de que también puedan acceder a estas becas estudiantes de magisterio de tercer y cuarto año.

Fernández Val informó que estas becas consisten en ocho pagos de dos Bases de Prestaciones y Contribuciones cada uno, lo que equivale a 13.728 pesos por cuota. Estos pagos se realizan a lo largo del año lectivo y comienzan a otorgarse en marzo. En cuanto a la cantidad de becas otorgadas, se proyecta que este año el CFE brinde unas 1.877, lo que supone un aumento respecto al año anterior, cuando se entregaron 1.477.

Por otro lado, el organismo habilitó que los estudiantes de primer año que ingresan a la institución puedan comenzar los cursos aun teniendo hasta tres materias previas de educación media. La medida busca ampliar el acceso y evitar que quienes todavía no han culminado el bachillerato deban postergar un año su ingreso a la formación docente.

De todas formas, esta flexibilización tiene un plazo. Quienes ingresen bajo esta modalidad deberán aprobar las asignaturas pendientes durante el año, ya que tendrán como fecha límite hasta diciembre para su aprobación. Además, Fernández Val agregó que en conjunto con Secundaria y UTU se implementará un sistema de tutorías con los docentes de esas materias para brindar la posibilidad de que esos estudiantes “salgan de esas asignaturas pendientes”.

Otro aspecto a resaltar es que este año también estará en marcha el programa de Apoyo al Egreso, el cual busca ayudar a estudiantes del profesorado de Educación Media con hasta tres asignaturas para finalizar la carrera.

Pablo Caggiani. Foto: Gianni Schiaffarino

Aspectos edilicios de los centros y principales prioridades para el 2026

En paralelo al inicio de cursos, Fernández Val indicó que entre las principales prioridades para este año está la “reconstrucción del andamiaje académico” institucional que, según dijo, quedó “sin efecto” durante la administración anterior.

En particular, habló de fortalecer los departamentos académicos, los institutos académicos, las comisiones nacionales de carrera, las comisiones locales de carrera, la comisión de enseñanza, desarrollo y diseño curricular y, por otra parte, las Asambleas Técnico Docentes, que este año mantendrán tres instancias de reunión. Además, en paralelo, el presidente aclaró que se espera incorporar una instancia de encuentro estudiantil, ya que mencionó que para el Consejo es “una clave” fortalecer ese orden porque “es uno de los pilares de la educación universitaria”, agregó.

Por otra parte, señaló que para 2027 apuntan a contar con un nuevo plan de estudios, elaborado de forma participativa, que sustituya al Plan 2023, que presenta una “gran resistencia” debido a la carga horaria que contiene, según afirmó.

Instituto de Formación Docente de la Costa, el 9 de marzo. Foto: Gianni Schiaffarino

En cuanto a la infraestructura de los institutos, Fernández Val señaló que durante 2025 se realizaron algunas obras de ampliación y mejoras en distintos centros. Entre ellas, destacó la ampliación del Centro Regional de Profesores de Salto, uno de los institutos con mayor matrícula dentro del organismo.

A su vez, para este año el CFE prevé avanzar con otras obras de reparación y mantenimiento que aún están en fase de concretarse. El presidente del Consejo señaló que trabajan en la posibilidad de definir la construcción de un anexo del Instituto de Formación Docente de Melo en la ciudad de Río Branco. Actualmente, esa sede funciona en instalaciones de un liceo, por lo que el objetivo es contar con un espacio propio, explicó.