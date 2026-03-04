Ceibal informó que su equipo técnico desarrolló una solución para reparar la falla detectada en los modelos de laptops Acrab 2025, anunciada por el organismo en enero de este año, y aseguró que las reparaciones serán gratuitas y se realizarán directamente en los centros educativos.

El organismo había identificado una falla en estos equipos que podría provocar el recalentamiento de la batería y, en determinadas circunstancias, causar daños permanentes e incluso riesgo de quemaduras. Por ese motivo, solicitó a quienes cuentan con estos modelos que dejen de utilizarlos, los apaguen y desenchufen hasta que sean reparados.

Actualmente, las reparaciones estarán a cargo de equipos técnicos de Ceibal que visitarán centros educativos de Canelones, Colonia, Florida, Lavalleja, Montevideo, Río Negro, Rivera y Soriano. Los dispositivos deberán entregarse sin cargador y con los datos de contacto del usuario como nombre, cédula, teléfono y correo electrónico.

Además, Ceibal aclaró que no se detectaron inconvenientes en otros modelos de laptops o tablets, por lo que el plan de reparación se limita exclusivamente al modelo Acrab 2025.

Ceibal informó a su vez que el calendario de visitas de reparación está disponible en su sitio web oficial y agregó que ante cualquier consulta están disponibles sus las vías de comunicación mediante su teléfono fijo 0800 2342, *2342 desde celulares, o por correo electrónico a [email protected].