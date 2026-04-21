La Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria (Fenapes) emitió un comunicado en el que expresa su “profunda preocupación” por la seguidilla de amenazas de tiroteos que se vienen dando desde el jueves en distintos liceos públicos de todo el país. Según informó la federación, se encuentran en contacto con autoridades de la Dirección General de Educación Secundaria, organismo al que solicitaron que “se clarifiquen y unifiquen indicaciones y se asegure un clima adecuado para el desarrollo de las actividades educativas y la integridad” de trabajadores y estudiantes.

Fenapes sostiene que vivimos en un contexto en el que “se exalta la violencia como si fuera un valor mientras se rompen los puentes comunitarios y de sana convivencia”. Por eso, el sindicato considera que las consecuencias de amenazas como las que han circulado en estos días “pueden ser graves”. En ese sentido, llamaron a “no minimizar los hechos y ponderarlos en su justa medida apelando a respuestas responsables y a las acciones pertinentes por parte de los distintos actores del Estado”.

El sindicato de profesores entendió necesario “fortalecer el trabajo conjunto entre familias, instituciones educativas y organismos del Estado, promoviendo una orientación responsable de los y las jóvenes al uso de las redes sociales y la circulación de la información digital”. “Resulta fundamental que los adultos responsables acompañen a los y las jóvenes en el uso crítico de las tecnologías promoviendo valores de respeto, responsabilidad y cuidado del otro. Asimismo, un acompañamiento consciente de las acciones de los adolescentes y especial atención para detectar alertas relacionadas a comportamientos violentos”, afirma el comunicado, que remarca que la prevención de este tipo de hechos requiere una tarea educativa sostenida de distintos actores.

En lo que respecta al sistema educativo, Fenapes insistió con la necesidad de “tomar medidas para combatir los ejes estructurales que abonan a las acciones violentas como son la pobreza y desigualdad, la falta de atención en salud mental”, entre otras. El sindicato plantea como “urgentes” la vuelta de políticas con enfoque territorial y que todos los liceos cuenten con equipos multidisciplinarios completos.

Además, varios gremios estudiantiles se han referido también a estas amenazas y llamaron a las y los estudiantes a no sumarse a ese tipo de retos virales. Por ejemplo, el Gremio Estudiantil del Liceo IAVA, donde este lunes se suspendieron algunas evaluaciones a causa de las amenazas, escribió en su Instagram: “No es gracioso ni una broma, no te sumes”. Por su parte, el Gremio Estudiantil del Liceo Miranda publicó otro posteo en la misma red social, en el que afirma que “la violencia no es humor”.