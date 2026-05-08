En medio del debate parlamentario sobre la creación de la Universidad Nacional de Educación (UNED), la Asamblea Técnico Docente (ATD) del Consejo de Formación en Educación (CFE) defendió la creación de una UNED “autónoma y cogobernada”, y cuestionó la exclusión de todas las ATD de la Comisión Organizadora del IV Congreso Nacional de Educación, en una declaración emitida tras su última asamblea nacional, que culminó el pasado miércoles.

“La UNED que queremos es con participación y con los docentes, estudiantes y egresados”, sostiene el comunicado, en el que se manifiesta que la formación de educadores requiere una institucionalidad universitaria específica.

En la declaración, la ATD también planteó la necesidad de “profundizar y fortalecer” algunos artículos del proyecto de ley actual. Entre los principales puntos señalados, sostuvo que es “esencial” garantizar la autonomía académica, la participación activa de los actores educativos y la sostenibilidad institucional, además de establecer mecanismos claros de gobernanza en los distintos centros universitarios y asegurar la representación de las asambleas de órdenes de carácter nacional.

En ese marco, la ATD anunció en el mismo comunicado que comparecerá el lunes ante la Comisión de Educación y Cultura del Senado, instancia en la que defenderá el modelo de la UNED y presentará algunas consideraciones sobre el proyecto de ley.

Sobre su justificación en defensa del proyecto, señalaron que “la UNED generará un impacto significativo a nivel social, educativo y cultural, contribuyendo a la formación de profesionales competentes que impulsen el desarrollo nacional”. Además, indicaron que la creación de la institución no solo beneficia el ámbito académico, sino que también significa un aporte a la comunidad, ya que se democratiza el conocimiento.

En relación con la dimensión curricular, la ATD señaló que se continúa trabajando en la construcción de un Plan de Estudios 2027. En ese sentido, se planteó ir hacia una propuesta “con identidad universitaria” y agregaron que aún están en debate ciertos aspectos vinculados al perfil de egreso, la arquitectura curricular y la organización de las trayectorias formativas. El colectivo también discutió la implementación de trabajos finales, tutorías y cursos optativos, además de límites de carga horaria y cantidad de unidades curriculares por semestre.

Denuncian “exclusión” en la Comisión Organizadora del Congreso Nacional de Educación

Por otra parte, la declaración denuncia la “exclusión” de las ATD de la Comisión Organizadora del IV Congreso Nacional de Educación. La ATD sostuvo que esta decisión vulnera principios de participación y representación docente, y advirtió que la ausencia de estos colectivos en ese ámbito “precariza la calidad democrática” del propio congreso y afecta su representatividad. El comunicado señala que, a pesar de la situación actual, “aún se está a tiempo de revisar las decisiones”.

Según pudo saber la diaria, las mesas permanentes de las ATD de los cuatro subsistemas de la educación solicitaron una reunión con el presidente de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), Pablo Caggiani, para tratar, entre otros temas, el reclamo de los colectivos para participar en la coordinación de esa instancia. En una carta dirigida a Caggiani, las mesas permanentes de las cuatro ATD afirman que no solo tienen funciones de asesoramiento para cada uno de los respectivos subsistemas, sino también en las que competen al Consejo Directivo Central de la ANEP y de la educación en general.

Actualmente, la ANEP tiene varios representantes en la Comisión Organizadora del congreso, pero en todos los casos se trata de cargos designados políticamente. Por ejemplo, la consejera Carolina Pallas integra la mesa ejecutiva de la comisión.